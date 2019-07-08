08.07.2019
 
Политика, Преследования журналистов, Россия, Скандал
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Канал Медведчука включил заднюю и отменил диалог с РФ

Телеканал NewsOne, анонсировавший ранее телемост с телеканалом «Россия 1» передумал проводить его, испугавшись угроз националистов.

Об этом говорится в сообщении руководства канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там заявили, что после публикации анонса телемоста в адрес как самого телеканала, так и отдельных журналистов поступило множество угроз.

«На протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака. В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера – и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких…

Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи?

Поэтому телеканал NEWSONE сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить», – говорится в сообщении.

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