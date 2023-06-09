Канал обмелеет, но без воды Крым не останется – Аксенов

Подача воды в Северо-Крымский канал возобновиться, но только после того, как район затвора на Каховском водохранилище выйдет из зоны обстрела со стороны ВСУ.

Угроза заражения от разлива Днепра есть, но она в большей степени касается контролируемых Киевом территорий, куда по течению вынесет останки животных, содержимое выгребных ям и покойников с затопленных кладбищ.

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Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это процесс, который они не останавливали, не прекращали долбить по дамбе, били регулярно, понимали, какие последствия. Мы со своей стороны точно так же просчитывали все варианты и последствия. Не стоило рассчитывать на здравый смысл какой-то, или то, что кто-то будет думать о том, что на территории могут быть, начиная от заражений, инфекций и так далее, это же не просто последствия. Сейчас посмотрите – скотомогильники вскрылись, кладбища размыло, сегодня там непонятно что, и бороться с последствиями этого потопа придётся очень долго. Хоть вода начинает там отступать потихоньку, всё равно до двух недель понадобиться, вода сойдет, и освободит большинство населенных пунктов», – считает глава Крыма.

Он напомнил, что Крым на воду Северо-Крымского канала не рассчитывал с 2014 года, переориентировав сельское хозяйство от влагозависимых культур к засухоустойчивым, и автономные источники обеспечения населения водой. Но 700 миллионов кубометров днепровской воды оставались для Крыма упущенными возможностями мелиорации, которые стали наверстывать, как только наполнился канал.

«Канал через 10-12 дней реально обмелеет. Мы предпримем ряд технических шагов, но это будет только после того, как вся эта территория выйдет из зоны ударов артиллерии врага. Соответственно, тогда можно будет технически это сделать. Могу сказать, что не сложно будет подать воду в Северо-Крымский канал. Поэтому Крым будет с водой, так или иначе. И в этой части крымчане могут не беспокоиться, ситуация временная», – заверил Аксёнов.

Намного сложнее, по его словам, будет устранение последствий в Херсонской и Запорожской областях.

«Вот сегодня Владимир Васильевич Сальдо звонил, говорит, главный вопрос, что население понимает, что произошло, по чьей вине, знают, что это удары украинской артиллерии, или ракет. Я думаю, что там специалисты по итогу разберутся, какой боеприпас был применён, какая тактика и стратегия. Включая то, что они в своих водохранилищах выше по течению Днепра поднимали уровень воды, создавали больше давление, и всё делалось и шло к тому, чтобы всё-таки эту дамбу прорвало. Поэтому для нас неожиданностью это не стало. Работаем, держимся связь с коллегами. Главное, что наши военные не сильно пострадали с точки зрения фортификации. Там до большинства укрепрайонов практически вода не дошла. Поэтому все части сохранили полную боеготовность, никаких проблем в этой ситуации нет, координация есть, понимание есть, все на своих местах», – подчеркнул Аксёнов.

Что касается угрозы заражения для Одесской, Николаевской областей и дефицита воды, то, по словам Аксёнова, это мало заботит власти Украины.

«Поймите, для них люди расходный материал. Так было всегда на Украине для политиков на самом деле. Ну вы же видите сами, что никто из руководителей никогда не думал о судьбах простых граждан. Поэтому в данном случае решение принималось абсолютно политическое. Я уверен, что принимал его Зеленский в угоду своим западным хозяевам. Возможно и для того, чтобы объяснить, почему, условно говоря, они не контрнаступают до сих пор, самим создать себе препятствия. Они же мошенники по сути, им всё равно, кого обманывать. Они что своих западных хозяев обманывают, что население. Просто пользуются ситуацией, что Западный режим в них нуждается в нынешней ситуации», – считает глава Крыма.