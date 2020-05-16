Канал Порошенко нарыл компромат на друга Зеленского – главу СБУ

16.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Друг Владимира Зеленского – глава СБУ Иван Баканов владеет незарегистрированным роскошным особняком в селе Ходосовка в Киевской области.

Об этом говорится в расследовании на телеканале «Прямой», который контролируется экс-президентом Петром Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете рассказали, что 7 апреля глава СБУ Иван Баканов подписал приказ о рассекречивании деклараций руководства СБУ. Правда, сделал это не по своей воле – глава СБУ должен был выполнить предписание созданного по указке посольства США Нацагентства по противодействию коррупции на Украине.

Для начала журналисты проверили по реестрам, что принадлежит Баканову.

Согласно реестрам, у него есть квартира в Кривом Роге, и еще одна – в Киеве, в элитном Печерском районе. На самом деле, в киевской хрущевке Баканову принадлежат сразу две квартиры, – судя по номерам, они расположены одна над другой. Первая принадлежит самому Ивану Баканову, вторая – его жене Оксане Лазаренко. Однако, выяснилось, что семью Баканова в «таком себе пентхаузе в хрущевке, но на Печерске» уже давно не видели.

Оказалось, что основное имение Баканова, которое он в реестрах не показывает, расположено в селе Ходосовка под Киевом.

Формально, по реестру имущественных прав, Баканову принадлежит только маленький клочок – четыре сотки, еще девять – на его жене, за них они и должны платить налоги. А в реальности, здесь и собственное озеро, и небольшой парк, и двухэтажный коттедж – примерно полгектара.

Иван Баканов нажил этот дом еще до того, как стал главой СБУ. В сюжете отметили, что во времена майдана, начала «российской агрессии» и «захвата боевиками Гиркина Славянска» Иван Баканов «копал себе озеро», и что «трудно представить себе человека, более далекого от вопросов госбезопасности», но «именно его президент Зеленский назначил главой СБУ».

По данным в сюжете, юридически дома Баканова вообще не существует. Он не принадлежит ни Баканову, ни кому-либо из его родственников. Вообще никому – формально, никакого дома здесь нет. У ворот припаркованный джип, под самым домом – «Фольксваген Пассат» жены председателя СБУ.

«Запрос журналисты отправили в СБУ на этой неделе, когда придет ответ, мы опубликуем его на нашей странице в фейсбуке. Если ответ будет, конечно. Из социальных сетей семьи Баканова мы точно знаем, что они этим домом пользуются», – отметили журналисты канала, подконтрольного экс-президенту Петру Порошенко.