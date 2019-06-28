Канал Порошенко нашел у кандидата от Слуги народа израильский паспорт

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

У кандидата в народные депутаты от партии “Слуга народа” Александра Куницкого якобы нашли двойное гражданство – Украины и Израиля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сюжете принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко “5 канала”.



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В сюжете сообщается, что по 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии “Слуга народа” будет баллотироваться блогер с израильским гражданством – Александр Куницкий (Zpsanek). Мужчина не проживает в Харькове.

О наличии у Куницкого гражданства Израиля якобы свидетельствуе предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества “гражданина Израиля Александра Куницкого”.

Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдало справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.

Сам Александр Куницкий наличие гражданства Израиля опровергает.

В сюжете “5 канала” отмечается, что сам блогер еще до начала избирательной кампании якобы “продемонстрировал свое гражданство Израиля, пребывая там длительное время, о чем говорят материалы, опубликованные в его видеоблоге”.

Так, на одном из видео, продемонстрирован в сюжете телеканала, Куницкий спорит с полицейским и называет свое место проживания в Израиле в городе Хайфа.

В сюжете говорится, что кроме того, есть еще один прецедент, указывающий на израильское гражданство Александра Куницкого – он якобы требовал переводчика с украинского языка на свой родной иврит. В 2018 году в Борисполе на Киевской автотрассе видеоблогер, общаясь с полицией, обвинил правоохранителей в незаконном блокировании его авто.

Александр Куницкий – популярный украинский видеоблогер, сделавший имя на борьбе с нарушениями со стороны дорожной полиции. В настоящий момент выдвинут партией Слуга народа в нардепы по мажоритарному округу в Харькове, где его основной конкурент – правая рука экс-президента Петра Порошенко Александр Грановский – один из фигурантов в деле о коррупции в Укроборонпроме.