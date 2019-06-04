04.06.2019, Киев, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Политика, Россия, Сербия, Украина
Просмотров:

Канал Порошенко встал на сторону противников сербов в Косово

Украинские эксперты, приглашенные в студию принадлежащего бывшему президенту Петру Порошенко каналу «Прямой», легко нашли «российский след» в последних событиях в Косово, где спецназ албанских сепаратистов провел массовые аресты в сербских анклавах, избив и задержав и гражданина России – сотрудника миссии ООН.

Бывший руководитель МИД Украины Владимир Хандогий заявил, что россиянин помогал сербам строить баррикады для защиты от албанского спецназа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во время этих событий был задержан и российский дипломат. Формально он входит в состав миссии ООН в Косово, но что он делал там? У него в багажнике автомобиля нашли бензопилу. А перед этим сербы блокировали дороги путем спиливания деревьев и не давали косовской полиции приблизиться к этим регионам. Этот мелкий факт говорит о том, что российский след  там всегда был и есть», – заявил Хандогий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть