Канал Порошенко встал на сторону противников сербов в Косово

04.06.2019, Киев, Елена Острякова

Украинские эксперты, приглашенные в студию принадлежащего бывшему президенту Петру Порошенко каналу «Прямой», легко нашли «российский след» в последних событиях в Косово, где спецназ албанских сепаратистов провел массовые аресты в сербских анклавах, избив и задержав и гражданина России – сотрудника миссии ООН.

Бывший руководитель МИД Украины Владимир Хандогий заявил, что россиянин помогал сербам строить баррикады для защиты от албанского спецназа.

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«Во время этих событий был задержан и российский дипломат. Формально он входит в состав миссии ООН в Косово, но что он делал там? У него в багажнике автомобиля нашли бензопилу. А перед этим сербы блокировали дороги путем спиливания деревьев и не давали косовской полиции приблизиться к этим регионам. Этот мелкий факт говорит о том, что российский след там всегда был и есть», – заявил Хандогий.