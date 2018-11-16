Канал Порошенко запустил ролик – терпите холод и нищету «ради будущего»

17.11.2018, Москва, Владимир Гладков

В то время, как на Украине один за другим отключаются города от отопления и взвинчиваются цены на газ, обслуживающее администрацию президента ТВ крутит ролики с призывом к украинцам не унывать.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали «социальную рекламу» канала Порошенко, где населению разъясняется, кто виноват в регулярном повышении цен на газ и отопление. В ролике отец объясняет сыну, что Украине пришлось обратиться в МВФ из-за нерадивых «предшественников», растративших десятки миллионов долларов. Кассир призывает плательщиков по тарифам ЖКХ радоваться мудрости правительства, которое договорилось поднять цены всего на 23 процента и платит субсидии счастливчикам. Завершает видео слоган «Ради будущего Украины нужно принимать ответственные решения».

«Вся проблема в том, что правительство разрешило «Нафтогазу» отключать города, хозобъекты, школы, детсады. При кровавом режиме Януковича это было запрещено, а теперь можно, и вот они отключают. Причём, если посмотреть новости прошлого ноября, позапрошлого, – проблемы со Смелой уже третий год подряд. Просто сейчас в связи с предвыборной кампанией это стали показывать», – заявил Корнилов.

«Там сейчас, в Смелах, проблем нет, потому что высадился специальный милицейский корпус для предотвращения митингов и акций протеста», – отметила ведущая Ольга Скабеева.

«Проблемы Смелы – частные. Там в других городах проблемы, о которых меньше говорят. Сегодня в Курахово прекратили отопление, украинские СМИ стараются обойти. Проблема-то в блокаде, которую начала Украина! Кто отказался от своего, донецкого угля? А сейчас они эти ролики показывают – «всего-то на 20 процентов»! В Одессе, на минуточку, на 72 процента сейчас повышают цены на отопление», – добавил политолог.