Канал Порошенко завопил о вторжении старообрядцев

05.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Два года назад недалеко от границы в Черниговской области поселились старообрядцы, которые вступают в конфликты с местным населением и дружат с «русскомирскими персонажами».

Соответствующий сюжет вышел на принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко «5 канале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В видеоролике утверждается, что семья старообрядцев терроризирует население, дружит с одиозными личностями, читает запрещённую литературу и угрожает целостности Украины.

При этом в журналистском “расследовании” отмечено, что заселились старообрядцы в село Ясная Поляна вполне законно и претензий к ним от местных властей нет.

«На Черниговщине не так давно поселились старообрядцы. Там есть всё – показательная набожность, упор на экологичность их промысла – всё в комплексе. Казалось, какая проблема, кто как хочет, так и крестится. Так-то оно так, если бы не одно «но». Рядом со старообрядными темами есть весьма агрессивное отношение к соседним селянам, а главное – удивительные друзья.

Я не зря напомнил, что в тихом омуте черти водятся, так как одного чёрта звать Герман Стерлигов – на всю голову «русскомирский» персонаж, боевик. Казалось бы, набожные жители Ясной Поляны гордятся дружбой с носителем русских скреп. И ещё два нюанса: друзья Стерлигова поселились на Черниговщине возле границы два года назад, война уже была. СБУ как-то зашла к староверам в гости и нашла специфическую литературу, напечатанную в России и электронные носители в придачу. Вот в этом месте уже нужно говорить: «Совпадение? Не думаю» или это уже будет «Капитан Очевидность»?» – заявил автор сюжета.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на днях выяснилось, что журналисты принадлежащего Порошенко телеканала не против позиговать.