18.03.2020, «Это я убила Эрику» – Владимир ЗеленскийКиев, Вадим Москаленко
 
Политика, СМИ, Украина
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Канал зятя Кучмы объявил Зеленского убийцей




Курьёзный случай произошёл в эфире принадлежащего олигарху Виктору Пинчуку телеканала «ICTV».

Так, во время выступления президента Украины Владимира Зеленского сотрудники телеканала перепутали субтитры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается тех, кто полетел чартерными рейсами в отпуск на отдых. Сегодня государство предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов с отдалённых уголков мира… Если вам не удалось зарегистрироваться, обратитесь в украинское посольство или консульство на территории страны, где вы находитесь. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Все контакты вы найдёте на социальных страницах соответствующих органов или на сайте МИД», – говорил Зеленский.

В то же время речь президента сопровождалась субтитрами следующего содержания: «Это я убила Эрику. Она отняла у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмаловская. Почему напечатано? Почему не от руки? …Кристиан, принеси лестницу! Ворсинки от верёвки направлены вверх. Получается, тело подвешивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно почитают во многих уголках земного шара…».

По всей видимости по ошибке пошли субтитры, предназначенные для детективного сериала.

 

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