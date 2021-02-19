Каналы Медведчука продолжают по-рабски вещать в «мовных ошейниках»

19.02.2021, Киев, Олег Хавич

Новости Украины

Наверное, все знают старую притчу о пяти обезьянах в клетке? Когда к потолку подвязана связка бананов, к ней ведёт лестница, но при первой же попытке одной из обезьян взобраться наверх всех обитателей клетки окатывают ледяной водой…

После нескольких попыток добраться до бананов вся пятёрка больше не рискует попасть под струю. Потом экспериментатор убирает одну обезьяну из клетки и заменяет её новой. Она, заметив бананы, сразу же пытается их достать. Но тут четыре оставшиеся обезьяны атакуют её и не дают даже подойти к лестнице. После нескольких попыток новая обезьяна поняла, что достать банан ей не удастся.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Эксперимент повторяется, из клетки постоянно убирают одну из первоначальных пяти обезьян и запускают туда новенькую, которой соседки быстро объясняют, что к бананам приближаться нельзя. И так, постепенно заменяя всех обезьян, приходят к ситуации, когда в клетке оказывается пять обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан. Почему? Потому что тут так принято!

Именно эта история вспоминается, когда натыкаешься на «эфир» (точнее, трансляцию в интернете) трёх закрытых режимом Владимира Зеленского телеканалов, де-факто принадлежащих Виктору Медведчуку – ZIK, 112 и NEWSONE. У их собственника, менеджмента, редакторов, журналистов и гостей рабочий (а у подавляющего большинства и родной) язык – русский, но они упорно продолжают выдавать большинство контента на украинском языке. И даже если та же Диана Панченко с NEWSONE переходит на русский, то происходит это на фоне красно-чёрной заставки ток-шоу «Український формат».

И бывшие зрители этих каналов, которые в своём подавляющем большинстве также являются русскоязычными, чувствуют себя как минимум обманутыми, о чём свидетельствует жалкое количество просмотров трансляции этих трёх каналов, обычно составляющее несколько десятков тысяч на всех. То есть, щёлкнуть пультом телевизора ради таких программ люди ещё могли, а вот совершать более сложные действия – специально запускать соответствующий ютуб-канал на компьютере или настроить свой смарт-телевизор – желающих на порядки меньше. Собственно, зачем стараться, если там всё равно будет тот же вымученный украинский язык, что и на «Прямом» или «Украина 24»?

Как написал один мой Facebook-приятель из Одессы, «они просто рабы, с них сняли ошейники, а они продолжают быть рабами». Многие общие знакомые под этим постом в разных вариациях написали одно и то же: когда эти каналы закрыли и они перешли на ютуб, мы надеялись, что теперь они, наконец-то, смогут на русском вести передачи – но, к огромному удивлению, этого не случилось.

Понятно, что выдвигать претензии журналистам и редакторам бессмысленно – подобные решения принимаются на уровне менеджмента, а то и собственника. То есть, Виктор Медведчук, на словах выступая за равноправие русского языка, как минимум, рекомендует менеджменту своих каналов и дальше придерживаться дискриминационных языковых квот – хотя на интернет контент они не распространяются.

Я понимаю, что «языковые ошейники» были внедрены в медиа-сферу Украины постепенно, в ходе насильственной украинизации, которая стартовала при Ющенко, продолжилась при Януковиче, усилилась при Порошенко и практически завершена при Зеленском. Выросло уже целое поколение телевизионных журналистов и ведущих, которые ни одной минуты не говорили в эфире на русском языке. Но одно дело, если это выполнение требований, пусть дискриминационного, но всё же закона – и совсем другое, когда русскоязычные гость и ведущий во время интернет- трансляции выдавливают из себя заученные фразы на украинском.

Некоторую надежду даёт лишь юное поколение жителей Украины. На днях 15-летняя Лиза Леоненко из Киева в социальной сети ТикТок опубликовала ролик, в котором рассказала о своём негативном отношении к украинскому языку и к людям, которые на нем разговаривают. «Маленькие патриотики со своей залупы и своих сёл, отъ@битесь от меня….Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не @бет», – подытожила школьница.

Как по мне, последняя фраза тянет на политический манифест, на который не способна ни одна политическая сила на Украине, лицемерно заявляющая о защите русского языка.