Канцелярия Орбана объявила, что НАТО приближает мировую войну

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Мир переживает очень опасный момент: следующие полгода будут решающими с точки зрения того, куда движутся Европа и всё человечество. Эту тревогу высказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш в ходе телепередачи на венгерском телевидении.

«Сейчас ведущие политики Европы говорят о вводе войск на Украину, хотя раньше это было четкой красной линией – поддержка Украины осуществляется только оружием, но не солдатами. Отправка военнослужащих Альянса на Украину резко увеличивает риски, связанные с мировой войной», – заявил он.

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Чиновник подчеркнул, что внешняя политика Венгрии в рамках НАТО остается такой, как и прежде: ни на один шаг нельзя приближать мировую войну. Будапешт, по словам Гергея Гуляша, будет настаивать на единогласном принятии решений в рамках Альянса.

Он подверг критике принятие Европарламентом «Миграционного пакта», который, среди прочего, предполагает «справедливое» распределение мигрантов по разным странам ЕС.

По словам чиновника, Венгрия не приемлет принятие решений в рамках Евросоюза, стремящегося перекинуть эту проблему на плечи Центральной Европы и Венгрии. Будапешт поддерживает позицию премьер-министра Польши Дональда Туска, который дал понять, что Варшава не примет никакого переселения мигрантов, не будет осуществлять распределение мигрантов и не желает платить деньги за то, чтобы к ним привозили людей, с которыми они хотят жить в одной стране, добавил он.

«В таком виде это решение не имеет законной силы, оно не помогает Европе и не поможет обществам, страдающим от миграции. Венгрия и венгерское общество должны быть защищены от пагубных последствий миграции», – заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии.

Накануне венгерский глава правительства Виктор Орбан заявил, что «Миграционный пакт» станет ещё одним гвоздём в крышку гроба Евросоюза.