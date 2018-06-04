04.06.2018, Москва, Олег Кравцов

1 544 просмотров

Канцлер Австрии похвалил “Газпром” за надежность

Поставки российского газа играют очень важную роль для экономики европейских государств.

Об этом в интервью “Российской газете” и ТАСС заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, отвечая на вопрос, какую роль сегодня играет российско-австрийское двустороннее сотрудничество в области энергетики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Я бы отметил плодотворное сотрудничество двух важнейших предприятий – австрийского OMV и российского “Газпрома”, которое представляется мне исключительно выгодным для обеих сторон. Энергоснабжение в Австрии диверсифицировано, но поставки российского газа, без сомнения, играют в нем важную роль”, – сказал канцлер Австрии.

Кроме того, он назвал позитивным не только для России, но и для стран Европы он назвал то, что, несмотря на все регулярно возникавшие на протяжении минувших десятилетий трудности, сотрудничество с РФ в энергетической отрасли никогда не оспаривалось, было стабильным и непрерывным.

“Я считаю это важным моментом для России, которая выступает в качестве продавца, ведь от этого сильно зависят российская экономика и бюджет. И, конечно, это важно и для Австрии, как и для других европейских государств, покупающих газ, ведь для нас соблюдение договорных обязательств в области энергетики имеет особую важность”, – подчеркнул Курц.