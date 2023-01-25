Канцлер Германии официально объявил о предоставлении Киеву танков Leopard

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Германия поставит Киеву 14 своих танков Leopard 2. Об этом официально объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Германия также разрешит реэкспорт на Украину танков немецкого производства из других европейских стран.

Кроме Германии, о готовности передать Киеву танки Leopard 2 ранее объявили в Польше, Испании и Финляндии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне», – заявил Шольц.

В заявлении отмечено, что цель состоит в создании двух батальонов танков Leopard 2 для Украины. Германия на первом этапе предоставит 14 таких танков из своих военных запасов. В ближайшее время начнется обучение украинских военнослужащих на территории Германии, и эта страна также предоставит материально-техническое обеспечение и боеприпасы.

О решении властей ФРГ предоставить Украине немецкие танки Leopard 2 сообщили вечером во вторник, 24 января, ведущие СМИ со ссылкой на источники в Берлине. Речь шла, по меньшей мере, об одной роте (14 штук) танков Leopard 2 в современной модификации A6. Столько же танков Leopard 2PL ранее обещала Польша.

Во время визита в Киев 24 января президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна обсуждает возможность создания подразделения танков Leopard 2 для передачи Украине – возможно, совместно с другими странами.

Испания присоединится к поставкам Киеву танков Leopard 2 при условии наличия соглашения на европейском уровне. Об этом 25 января сообщила испанская газета El País, но о каком числе боевых машин может идти речь – пока неизвестно.

Также 25 января появилась информация о том, что Швеция не исключает передачу Киеву танков Stridsvagn 122 – местной версии германских Leopard 2. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии местному изданию Svenska Dagbladet.