Визит в Кишинев целого канцлера ФРГ открыл евро-марафон в поддержку кандидата в президенты Санду

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц побывал 21 августа с рабочим визитом в Кишиневе. Итоги встречи с президентом РМ Майей Санду – скромные. Так, стало известно, что Молдова и Германия подпишут соглашение о миграции с учетом того, что в ФРГ живет большая молдавская диаспора. Договоренность позволит Германии, с одной стороны, рекрутировать на работу ценных специалистов из Молдовы, а с другой – оперативно высылать молдавских нелегальных мигрантов домой.

Еще Шольц на итоговой пресс-конференции пообещал Кишиневу поддержку на европейском пути, поскольку «расширение Евросоюза отвечает стратегическим интересам и самого ЕС, и Германии, и Молдовы». Санду, в свою очередь, заявила, что визит немецкого канцлера «является возможностью подтвердить важность молдавско-германских отношений».

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Визит Шольца прошел относительно негромко, словно рядовое событие, но его не стоит недооценивать, поскольку оно встроено в избирательную кампанию по выборам президента РМ, набирающую обороты. Германия подала четкий сигнал политической поддержки действующему лидеру страны.

Эксперты поделились с «ПолитНавигатором» мнениями о визите канцлера ФРГ в Молдову.

Александр Кориненко, политолог:

«Визит Шольца в Кишинев – это визит поддержки правящему режиму, ведь как раз 21 августа началась регистрация инициативных групп для сбора подписей кандидатам в президенты страны. Не будем забывать, что именно Германия изначально курировала молдавский политический проект под названием ACUM (в этот альянс, созданный для участия в парламентских выборах 2019 года, вошли проевропейские партии «Действие и солидарность» (PAS) и Платформа «Достоинство и правда» (DA) – прим. автора). Лидеры блока ездили для отчетов в ФРГ. К тому же у желтой команды (Санду) не так все хорошо: назначенный на один день с выборами референдум о евроинтеграции может с треском провалиться, а диаспора не поддерживает тотально Санду, переизбрание действующего президента под угрозой. Я думаю, что Олаф Шольц открывает марафон европейских лидеров под названием: «Поддержим Майю Санду», иных причин для этого визита я не вижу».

Антолий Дирун, политолог:

«Планирование визитов на высшем уровне в страну имеет свой четкий алгоритм, включающий необходимую подготовку и согласования. На этом фоне визит канцлера Шольца 21 августа, в день фактического начала избирательной кампании по выборам президента Республики Молдова, сложно назвать случайным совпадением. Конечно, такого рода визит – это, прежде всего, демонстрация политической, персональной поддержки Майи Санду со стороны правящей в Германии «светофорной» коалиции. Вместе с тем этот визит, как минимум, в публичной плоскости – показал, что внешняя поддержка как электоральный ресурс для молдавского президента уже не работает так эффективно, как это было еще год назад. Визит Шольца не только не стал заметным событием в политической жизни Молдовы, но и, по сути, растворился в новостях о заявлениях кандидатов от оппозиции Василия Тарлева, Иона Кику и Александра Стояногло о намерении участвовать в выборах. И все же практическое значение и влияние Германии на внутриполитическую жизнь Молдовы трудно переоценить. Если США больше курируют стратегический вектор развития Кишинева, то Берлин отвечает за оперативную и тактическую реализацию этого курса. Сегодня немецкие специалисты прекрасно разбираются в молдавских реалиях и активно работают над переизбранием Майи Санду на второй срок. В этой связи визит канцлера в Молдову можно рассматривать как часть этого сценария. Насколько это поможет действующему президенту на практике, мы узнаем 20 октября 2024 года».

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве РФ:

«Визиты европейских лидеров в Молдову сопровождают практически всю президентскую каденцию Майи Санду. Выглядит это странно: визитов много, обещаний много, а эффект – со знаком минус, жизнь в Молдове лучше не стала. Хотя формально – да, страна, наверное, на сто шагов приблизилась к Евросоюзу, по крайней мере, теперь Брюссель готов вести с Кишиневом переговоры о вступлении в ЕС. Тем не менее, формальность остается формальностью. В сухом остатке цель всех этих визитов – поддержать рейтинг своей марионетки и укрепить имидж действующего режима как безальтернативно проевропейского. Олаф Шольц прибыл в дни официального старта президентской избирательной кампании. Судя по риторике канцлера, цель его визита – очередной раз напомнить молдавскому избирателю, куда движется Молдова и кому за это надо сказать спасибо: «Я хочу послать сигнал о хороших отношениях между нашими странами и выразить наше желание поддерживать Молдову на ее европейском пути… Вы продемонстрировали значительные шаги в области реформ, и важно продолжать идти по этому европейскому пути». И это все? Серьезно? Последний раз до этого канцлер в Молдову приезжал 12 лет назад, если не считать его поездку на молдавский саммит Европейского политического сообщества в июне прошлого года вместе с другими европейскими лидерами. Наверное, можно было насытить нынешний визит чем-то более весомым. Когда приезжал Макрон, он пообещал Молдове 40 млн евро на закупку вооружений – очень недвусмысленная помощь, но хотя бы не пустота. Кажется, в Брюсселе очень обеспокоены судьбой даже не Санду, а имиджевыми издержками проваленного еврореферендума. Если молдаване проголосуют на референдуме против евроинтеграции, это станет громким провалом мифа, которым Брюссель на протяжении десятилетий манипулировал населением Восточноевропейских стран. Но они сами накрепко связали евроинтеграцию с Майей Санду, поэтому провал Санду станет и провалом евроинтеграции. Затем и посылают целого канцлера Германии поучаствовать в предвыборной кампании Санду. В Молдове уже заметили, что визит германского канцлера проходит в дни 80-летия разгрома фашистской группировки войск «Южная Украина» в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции Красной армии. Выглядит это неуместно и комично. «Ваш путь, молдаване, – строго в ЕС, шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству, прыжок на месте – провокация» – я бы так прочитал послание потомка захватчиков. Почему-то мне верится, что в Молдавии Четвертому Рейху ничего не светит».