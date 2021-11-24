Канцлером Германии согласован лидер СДПГ. Эксперты о программе новой коалиции

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Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц станет канцлером ФРГ. На этом посту он сменит Ангелу Меркель, которая была канцлером в течение последних 16 лет.

Об этом сообщают СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На последнем заседании действующего кабинета министров Шольц подарил Меркель метровый куст кизила в горшке. Это подарок со смыслом – куст приносит плоды черного цвета, который символизирует Христианско-демократический союз. Кроме того, кизил растет во влажной почве (по-немецки – sauer), что напоминает фамилию мужа Меркель – Йоахима Зауэра. К кусту кизила также прилагался букет цветов.

О своих планах на будущее Олаф Шольц частично рассказал на большой пресс-конференции, прошедшей 27 сентября. Он заявил, что дальнейшая интеграция новых стран в ЕС возможна, если в Европе будут соблюдаться критерии коллективной безопасности. Одним из самых важных условий для хорошего экономического сотрудничества он назвал соблюдение принципа неприкосновенности границ.

Шольц также отметил, что все стороны сделки по «Северному потоку-2» должны гарантировать Украине, что она останется главным транзитером газа из России в Европу.

«Снабжение газом других стран Восточной Европы не должно страдать от того, что Россия не хочет больше обслуживать эту газовую инфраструктуру. И тут все могут на нас положиться, мы относимся к этому очень серьёзно», – сказал политик.

Однако в соглашении между тремя партиями, создавшими новую коалицию (социал-демократы, Зелёные и Свободная демократическая партия) «Северный поток-2» не упоминается, хотя значительное внимание уделено борьбе с изменениями климата.

Россия в документе названа «важным игроком на международной арене», и партии заинтересованы в «конструктивном диалоге» с ней. При этом политики «требуют немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия в восточной Украине и незаконной аннексии Крыма».

Считается, что разрешить конфликт на востоке Украины можно путем реализации Минских соглашений. Не обошлись в соглашении и без упоминания «всестороннего ограничения гражданских и демократических» свобод в РФ.

Пока сложно сказать, какие именно шаги будут предприняты для реализации всего обозначенного.

Эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк в комментарии «ПолитНавигатору» заявил, что кардинальных изменений политики Германии по отношению к России ожидать не стоит, если не будет ничего экстраординарного происходить на Украине.

«Естественно, что Германия будет преследовать свои интересы, а также будет солидарной со своими трансатлантическими партнерами», – отметил он.

Политический эксперт Владимир Воля также не ожидает революционных изменений в немецкой политике при новом канцлере и правительстве.

«Партии имеют кардинально различные позиции по ряду вопросов. «Северный поток-2, судя по всему, стал компромиссом. Его так и не упомянули. «Зеленые», которые ранее выступали против, получается, пошли на некий компромисс. Можно говорить о том, что частью компромисса является невозможность поставок Украине вооружений. В этой коалиции наибольшей силой является социал-демократическая партия и их канцлер, что будет означать, что при нем и этом правительстве – Германия, по крайней мере, в ближайший год не будет осуществлять поставки вооружений Украине», – отметил эксперт в комментарии «ПолитНавигатору».

Он также ожидает, что Анна-Лена Бербок на посту главы министерства иностранных дел будет вести прежнюю политику в отношении России.

«Я думаю, что новый министр иностранных дел будет довольно жестко разговаривать с российским коллегой, и точно не стоит ожидать разворота немецкой политики в вопросах России», – подчеркнул Воля.