Канделаки – это цветочки: Казахстан подбивает татар и готовит территориальные претензии России

Неделю назад казахстанские власти официально запретили въезд в страну Тине Канделаки, известной российской телеведущей, потому что она высказалась по поводу вытеснения русского языка, хотя ничего предосудительного она не сказала. И это только всего лишь верхушка айсберга в русофобской политике Акорды, развёрнутой в последнее время.

«При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещён въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она (Канделаки) и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то её не запустят», — сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, директор департамента коммуникаций МИД РК Айбек Смадияров.

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Такая истеричная реакция Астаны свидетельствует о том, что в своих критических замечаниях Тина Канделаки попала в точку, и правящей казахстанской элите на самом деле есть, что скрывать, так как кампания по окончательной декоммунизации и дерусификации – это лишь идеологическое и пропагандистское прикрытие и оправдание геополитического разворота в сторону Запада.

директор департамента коммуникаций МИД РК Айбек Смадияров

Ведь после встречи в сентябре прошлого года Касым-Жомарта Токаева с Джо Байденом в Нью-Йорке на саммите С5+1, затем с Олафом Шольцем на таком же саммите в Берлине, а теперь после январской встречи уже этого года с Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском в Казахстане – ускорились процессы передачи западным корпорациям месторождений и объектов инфраструктуры.

Например, на днях на форуме «Евросоюз – Центральная Азия» глава Минтранса РК Марат Карабаев заявил, что казахстанская сторона готовится передать 20 аэропортов и 2 порта на Каспии Актау и Курык под управление европейских компаний с последующей приватизацией. Примечательно, но некоторые уже находятся под управлением зарубежных холдингов, например, те же аэропорты Астаны и Алматы.

глава Минтранса РК Марат Карабаев и еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян

Целые города оказываются должниками западных ростовщиков, как например, Караганда, которая теперь должна Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) 54 миллиарда тенге (120 миллионов и 686 тысяч долларов США) якобы за покупку технологий по переработке мусора, которые так и не заработали. Пользуясь повальной коррупцией казахстанского чиновничества, западный капитал прибирает теперь к рукам даже мегаполисы.

При этом вкладываются значительные средства в реконструкции автомобильных трасс как раз для вывоза сырья по Транскаспийскому маршруту через Азербайджан, Грузию и Турцию в страны ЕС. Так, несколько дней назад Минтранс РК подписал с Европейским инвестиционным банком меморандум об инвестировании в этом году 500 миллионов евро. Поэтому в качестве гарантии инвестиций западным корпорациям передают под управление каспийские порты Актау и Курык, которые и будут фактически руководить всем процессом транзита.

Это типичные формы колониализма вводятся с целью поставки под полный контроль всех сфер экономической и даже логистической деятельности внутри Казахстана. А в качестве сладкой пилюли для задабривания населения и казахских националистов с целью прикрыть этот факт грабежа и завоевания – Брюссель облегчает визовый режим для посещения гражданами РК стран Европейского союза.

Информация об этом была распространена 29 января после состоявшихся в Астане переговоров между заместителем министра иностранных дел Казахстана Алибека Бакаева и главой Представительства Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом. Теперь вводится общий список документов для оформления виз, уменьшаются сборы за эту услугу, как и сроки рассмотрения заявлений, а также увеличиваются сроки действия многократных виз.

посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас

Не ахти какое достижение, но местной государственной прессой это подаётся как «великая перемога», которая делает казахов ближе к «цивилизованному миру». То есть сейчас активно используются те же информационно-технологические приёмы, что в 2013-14 годах отрабатывались в Киеве. По сути, в Казахстане идёт полным ходом своя «евроинтеграция», правда частично через тюркскую, но это в целом ситуацию не меняет.

И как доказательство – фактически в это же время 26 января в Алма-Ате представители правительства РК в торжественной обстановке открыли памятник Кемалю Ататюрку, который ровно никакого отношения к Казахстану не имеет, но играет символическую роль приобщения к Западу через янычарский ятаган.

Примечательно, что памятник открывала министр культуры и информации Аида Балаева, которая вместе с госсоветником Ерланом Карином сейчас руководит процессом уменьшения российского информационного присутствия, отменой концертов российских исполнителей и поддерживает кампанию по тотальной декоммунизации в стране.

Открытие памятника Ататюрка в Алма-Ате

Кемаль Ататюрк подаётся как образец для подражания в деле проведения проевропейских реформ уже в самом Казахстане, и его исторический пример переносится на местную почву в деле оправдания отказа от той же кириллицы и от советского прошлого.

«Реформы Ататюрка – серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую Республику в нынешнее светское национальное государство по сей день оказывают влияние на ее развитие», – отметила Аида Балаева.

министр культуры и информации Аида Балаева на открытии памятника Ататюрку

Именно поэтому наряду с Ататюрком в Казахстане уже много лет раскручивается культ основателя и главного идейного вдохновителя Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС Мустафы Шокая (Чокая), который, кстати, был против казахской национальной государственности и выступал за ликвидацию Казахской ССР, созданной большевиками. Он был как раз сторонником формирования Тюркской федерации в Центральной Азии при участии Турции и под эгидой нацистской Германии.

Теперь его план фактически реализуется на практике, только теперь помимо Берлина еще и с участием Вашингтона, Брюсселя и Лондона. В связи с этим именем местного Бандеры в РК уже названы 15 улиц и поставлены три памятника, в его честь названа библиотека и даже торговый центр, сняты за государственный счёт одна кинолента и множество «документальных» фильмов.

Сознательное внедрение пантюркизма в государственную идеологию наряду с пещерным национализмом неслучайно, так как должно приучить местных нациков к тому, что они должны пожертвовать своей независимостью и суверенитетом в интересах строительства эфемерного «Великого Турана», выполнив миссию тарана по ликвидации российского влияния не только в регионе, но и во всей Евразии.

Так, с подачи местных и возможно зарубежных спецслужб блогеры-националисты с территории Казахстана стали пытаться раскручивать тему татарского национализма уже в Российской Федерации. Участились призывы к российским татарам порывать с Москвой и присоединяться к казахам из-за родственности языков Кыпчакской группы для того, чтобы строить всем вместе тот самый «Великий Туран».

Фактически этот придуманный в Лондоне проект используется как аналог украинской «АнтиРоссии», но уже по отношению к тюркским народам Российской Федерации с целью усиления сепаратистских и пантюркистских настроений. Не случайно казахские националисты так активно поддержали недавние выступления башкирских националистов, что говорит о настойчивых попытках слепить «тюркскую солидарность», направленную именно на отторжение российских регионов.

И делается это сейчас с территории Казахстана, когда, как и в истории с лидерами «языковых патрулей», никто подобных блогеров и активистов не то что не преследует, а включает им даже «зелёный свет».

Именно так надо рассматривать недавние публикации в казахском националистическом издании Abai.kz с территориальными притязаниями на российские Оренбург и Астрахань. Важно отметить, что оно финансируется из республиканского бюджета и выполняет государственный заказ. Фактически – это повторение прежних территориальных претензий к Москве, которые первым озвучил прежний министр информации РК Аскар Умаров, опубликовав карту с «исконными казахскими землями», захваченными Россией, Узбекистаном и Китаем.

Карта с территориальными претензиями к России, Узбекистану и Китаю

Собственно, абсолютно неудивительно, так как идейным вдохновителем данного портала Abai.kz выступает депутат Мажилиса и один из идеологов казахского национализма и интеграции с Турцией Айдос Сарым. Этот приближённый к Касым-Жомарту Токаеву политик сейчас находится в единой команде с Ерланом Кариным, а ранее, еще в 2019-м году, озвучивал планы о том, что в течение пяти лет все города и области носящие русские названия будут переименованы.

Идейный вдохновитель издания Abai.kz депутат Мажилиса РК Айдос Сарым

Теперь, видимо, сроки подошли, и требования Запада становятся всё настойчивее по использованию казахов в качестве вторых украинцев в борьбе с Россией и русскими не только в РК, но и в Центральной Азии, Сибири и Алтае, поэтому и активизируется процесс декоммунизации и дерусификации с внедрением пантюркизма.