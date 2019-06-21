Канделаки призвала не поджигать мост с Грузией с российской стороны

21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Последние события в Грузии, связанные с протестами, вызванными инцидентом, спровоцированным поведением российского думца Сергея Гаврилова вызвали обсуждение в российских соцсетях, передает корреспондент ПолитНавигатора,

В частности, Александр Чаленко, бывший киевский журналист, после событий Майдана-2014 вынужденный перебраться в Москву и сейчас работающий в издании Украина. ру, предложил жестко отреагировать на антироссийские выпады грузинских политиков.

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“Насколько мне известно, в РФ кормятся 1,5 миллиона грузин. По-моему, в РФ завозится грузинское вино и “Боржоми”. Видимо, грузины стали забывать 08.08.08. Бывает. Наглость грузин порой просто зашкаливает. Сегодня самоочевидно, что грузины враждебная нам, русским, нация. Уроки, которые им были преподаны, забыты. Поэтому считаю, что грузины, граждане Грузии, должны вернутся в Грузию, а грузинские товары вновь должны попасть под российские санкции.

Хватит этого советского интернационализма.

И надо помнить, что грузинские легионеры воюют в Донбассе. Грузины в 2014-2015 г.г. помогали режиму Порошенко проводить “реформы””, – написал Чаленко на своей страничке в соцсети.

С такой позицией не согласна популярная российская телеведущая грузинского происхождения Тина Канделаки. По ее мнению, столкновения вокруг парламента в Грузии являются следствием “многослойной провокации”, которая “с одной стороны, не отражает реального отношения подавляющего большинства грузин к России, а с другой — свидетельствует о том, что внешняя политика РФ в отношении близкого народа провалилась”.

По словам Канделаки, признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии – “гештальт, который невозможно закрыть”, а геополитические конкуренты Москвы успешно используют каждый информационный повод для того, чтобы сжечь мосты, соединяющие два государства.

“Грузины всегда были очень просвещенной нацией. Кто виноват в том, что открытость грузин ко всему новому искусно использовали для создания такого бэкграунда, который привел нас к политическому противостоянию? Ведь Россия, как известно, стоически не хотела ничего предложить в противовес”, – считает Канделаки.

“Я читаю высказывания наших «черносотенцев» о том, чтобы ни рубля не тратить на зарвавшихся грузин. Эти теоретики забывают, что свято место пусто не бывает. С такой политикой мы и получим тотальную изоляцию по периметру наших границ. Маленькие государства всегда пассионарны. Это необходимо учитывать, выстраивая с ними отношения”, – предупреждает телеведущая.

“Не сомневаюсь, что Сергей Гаврилов и в мыслях не держал ответить неблагодарностью на грузинское гостеприимство. Но если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит”, – уверена она.