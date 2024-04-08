Кандидат-албанец в президенты Северной Македонии обещает нагнуть славянское большинство страны

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Нынешний глава МИД Северной Македонии, представитель албанской политической коалиции «Европейский фронт», которая выдвинула его кандидатом в президенты страны, Буяр Османи заявил, что без изменений в Конституцию страны албанцы не дадут сформировать новое правительство.

Об этом он заявил в интервью албанской редакции филиала американского «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа».

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«Я министр иностранных дел страны-члена НАТО, а это значит, что у меня есть доступ ко всей информации, которой располагает НАТО. Существует глубокая вовлеченность России во внутриполитическую и институциональную систему. Центры сильного влияния уже созданы не только в регионе, но и в нашей стране. Они имеют сильное влияние на политические партии, РФ имеет сильное влияние на кандидатов в президенты», – заявил Османи, чья программа кандидата в президенты построена на предельной русофобской паранойе.

В качестве своего персонального достижения на посту министра иностранных дел он назвал объявление персонами нон грата 17 российских дипломатов, «поскольку они были уличены в нарушении правил Венской конвенции».

«И когда вы видите в Республике Северная Македония партии и политиков, которые открыто вступают в заговор с целью блокировать процесс европейской интеграции… тогда становится ясно, что Российская Федерация вошла в сотрудничество с элементами, которые хотят помешать европейской интеграции страны, поскольку это, по их мнению, представляет угрозу их национальной безопасности», – вещал албанский кандидат.

Также Османи пригрозил, что если не будет достигнуто соглашение об изменении в Конституцию страны, где будет прописан курс в ЕС, албанский «Европейский фронт» заблокирует формирование правительства, с перспективой создания «правительства национального спасения».

Он добавил, что это «четкое заявление всех политических партий, которые считают, что Европейский Союз является единственной альтернативой».

По данным переписи 2021 года, албанцы составляют 24,3% населения Северной Македонии, но при поддержке Запада становятся все более весомым фактором в жизни этого государства.