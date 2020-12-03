Кандидат албанского происхождения в вице-премьеры Черногории выступил за дружбу с Сербией

03.12.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Сегодняшняя сессия Скупщины Черногории, на которой обсуждалась кандидатура вице-премьера, лидера гражданского движения URA Дритана Абазовича получилась очень бурной

Кандидат от оппозиционного диктатору Мило Джукановичу альянса пообещал его сторонникам, что придя к власти, он посадит многих из них.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Мы хотим обновленных отношений с Сербией, мы не хотим сварливой политики, – заявил этнический албанец, лояльный сербам Дритан Абазович. – Если кто-то захочет реализовать что-то подобное, то у него есть возможность сделать это до завтра, пока не будет проведено голосование по новому правительству».

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», обращаясь к депутатам партии Джукановича – Демократической партии социалистов, Абазович заявил, что их фракция больше не сможет втянуть государство в «водоворот национализма».

Он предупредил, что дипломатия нового правительства не будет политической, потому что Черногория – небольшая страна, ВВП которой в основном зависит от туризма, и поэтому, как он отметил, хорошие отношения соседями очень важны.

«Это правительство компромисса, гражданам нужны не политики, а процветание, и когда оно у нас будет, мы все будем довольны», – отметил Абазович.

Отвечая на критику националистов по составу нового правительства, в котором, по их мнению, нет представителей меньшинств, (тем везде мерещатся сербы), Абазович заметил, что сам является представителем меньшинства (албанцем)..

«Вы говорите о моноэтническом правительстве? Как у вас совести хватает? Вы – из ДПС и криминальных кланов – превращаете людей в мишени. Когда вы пришли к власти в 90-х годах, повсюду в регионе вспыхнула война.

Ваше правительство, президент, который сидел здесь семь раз, и был премьер-министром. Он был неотъемлемой частью политики, которая проводила депортации, военные преступления и различные действия, которые не имеют ничего общего с этими людьми из нового правительства, потому что они никогда не были у власти.

Когда мы придем к власти, я лично позабочусь о том, чтобы многие из вас были привлечены к ответственности», – добавил кандидат в вице-премьеры.