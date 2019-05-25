Кандидат Чикатило со старта набирает двадцать процентов на выборах в Раду

25.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия Владимира Зеленского на досрочных выборах в Верховную Раду может включить в список «массу странных людей с очень сложным экономическим и уголовным прошлым».

Об этом в эфире канала «Topinform» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что Зеленский уже активно набирает мажоритарщиков, вбросив клич по Украине, региональные элиты уже выстроились в очередь за «зелёным» брендом.

Мои коллеги проводили соцопрос и для прикола поставили фамилию «Чикатило». Если «Чикатило» будет идти за Зеленского, за него будут готовы голосовать 20 процентов избирателей. Главное, чтобы от Зеленского… Даже столб, покрашенный в зелёный, набирает с ходу двадцать процентов. Более или менее, хоть как-то существующий человек с зелёным брендом имеет сорок», – рассказал Бортник.

«Это будет серьёзная проблема для оппонентов, но, в то же время, конечно, Зеленский не сможет проконтролировать всю эту команду зелёных мажоритарщиков, потому что там очень будет много странных людей с очень сложным экономическим и уголовным прошлым», – добавил политолог.