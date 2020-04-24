Кандидат в премьеры Косово пообещал отменить «меры взаимности» на сербские товары

24.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Потенциальный премьер косовского «правительства» от Демократической лиги Косово Авдулла Хоти назвал главными приоритетами своей будущей команды борьбу с пандемией, нормализацию взаимоотношений с США и отмену «мер взаимности» на сербские товары.

Об этом кандидат от ДЛК сообщил косовскому телеканалу Т7, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хоти рассказал, что борьба с пандемией будет главным приоритетом будущего правительства, равно как и диалог и «возвращение хороших взаимоотношений с США и другими союзниками в Косово». Также среди главных направлений своей деятельности кандидат от ДЛК назвал борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

«Отмена мер взаимности с Сербией будет одним из быстрых решений нового правительства, – заявил Хоти. – Стопроцентные пошлины были сняты, но положительного результата это не принесло. Введенные некоторые меры взаимности будут отменены в координации с нашими международными партнерами. Ни сборы, ни меры взаимности не служат Косово, если они не пользуются поддержкой международных партнеров. Нас просят работать с партнерами (Сербией – ред.) для продвижения процесса диалога».

При этом политик назвал свой будущий кабинет «правительством диалога» и, очевидно отвечая на высказанные ранее обвинения от отставленного «премьера», радикального сторонника великоалбанского проекта Альбина Курти в том, что новое правительство будет зависеть от президентской администрации, указал что «правительство Косово будет вести диалог с участием президента в соответствии с его полномочиями». При этом он оговорил и участие ЕС, как стороны этого диалога, видимо, давая отсыл к недавним выпадам еврочиновников поддержавших Курти и антитрамповскую демократическую элиту США, недовольную примирительной политикой республиканцев в Косово.

«Мы не обсуждаем вопросы территориальной целостности, – сказал Хоти, давая понять, что вопрос размена территорий более подниматься не будет. – И суверенитета».

Таким образом, можно сделать вывод, что, проталкивая новое правительство и Авдуллу Хоти, как свою креатру, администрация Трампа сделала ставку на временное политическое замораживание конфликта вкупе с экономической интеграцией региона.