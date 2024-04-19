Кандидат в президенты Македонии: «Мы хотим выхода из НАТО и избавления от албанской тирании»

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Кандидат на президентских выборах в Северной Македонии от блока «Левые» Биляна Ваньковска в интервью сербской «Политике» заявила, что Македония превратилась в колонию.

Также она отмечает, что при поддержке Запада в стране албанское меньшинство правит славянским большинством, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 33 лет мнимой независимости Македония оказалась на европейской субпериферии как западная колония, с самым бедным и несчастным населением в Европе, с огромной утечкой мозгов… Мы выступаем за выход страны из НАТО, пересмотр ее вассальной позиции по отношению к ЕС, прекращению так называемого Охридского соглашения, которое ввело двунациональное государство, в котором сегодня тирания (албанского) меньшинства правит большинством, открытой внешней политики для всех четырех сторон света», – сказала Ваньковска.

По мнению кандидата от «Левых», Македонии необходим полный «ремонт» страны, начиная с принятия совершенно новой демократической конституции взамен нынешней, коррумпированной западными силами. В сфере же безопасности её блок выступает за военный нейтралитет, «более тесное региональное сотрудничество и солидарность со всеми прогрессивными движениями в Европе и мире».

«Членство в мощнейшем военном альянсе, который ведет войну на Украине, не принесло ничего хорошего маленькой и бедной Македонии. Мы входим в число 18 государств-членов, которые выделяют более двух процентов ВВП, мы находимся тут среди первых и платим за оружие своей бедностью. Для страны бедной, имеющей внутренние проблемы на этническом, а тем более на социальном уровнях, членство в Альянсе не гарантирует никакой безопасности. Кстати, смена названия Македонии также была связана со вступлением в НАТО», – подчеркнула Биляна Ваньковска, которую оппоненты, особенно из албанского лагеря, называют «пророссийской».