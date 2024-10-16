Кандидат в президенты РМ: Жизнь в нынешней Молдове – это несправедливость на каждом шагу

Социальная сфера в Молдове находится в полной деградации. Продавцов на рынках заставляют за свои деньги приобретать кассовые аппараты, неработающих людей – полисы медстрахования по астрономической для них цене. Люди с тревогой думают, как они переживут зиму при ценах на газ и отопление.

Об этом в эфире программы «По фактам» на канале Exclusiv TV рассказал кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был на многих рынках страны. Рынки – это всегда такой индикатор, как живут люди. Практически везде на рынках – деградация тотальная. Продавцы – одни пенсионеры, и покупатели тоже пенсионеры. Эти пожилые продавцы живут на грани существования, а их заставили купить кассовые аппараты. Это элементарное неуважение к своим гражданам, непонимание, как они живут в территориях, какие у них проблемы», – рассказывает кандидат.

Сельское хозяйство в Молдове, по его словам, доводят до банкротства, сёла вымирают.

«Во многих сёлах в аграрном секторе нет никакой переработки, не осталось ни одной фермы. Как можно в селе ликвидировать детский сад, школу, медицинский центр, только потому что содержать их «финансово нецелесообразно»? Извините, пожалуйста, но давать детям образование и оказывать элементарную медицинскую помощь — это социальные функции государства, их никто не отменял. Эти функции нельзя ставить в зависимость от финансовых возможностей», – убеждён кандидат в президенты страны.

По его словам, у власти в Молдове нет элементарных коммуникаций ни с местным сообществом, ни с людьми бизнеса, ни с социальными группами людей.

«У нас медицинский полис для неработающего человека стоит 12 тысяч рублей (60 тысяч рублей. – прим. ПН). Но если человек не работает, откуда ему взять эти деньги? Люди ждут, в том числе, справедливой цены на газ. Не было ни одной встречи, где бы граждане этот вопрос не поднимали. Люди ждут справедливого отношения государства в случае подорожания энергоресурсов. Этой справедливости люди не видели. Власть сегодня живёт своей жизнью, а люди — своей. А справедливость будет тогда, когда власть будет выполнять волю людей, продвигать их интересы», – подчеркнул Александр Стояногло.