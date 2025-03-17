Враждебные антироссийские решения официального Бухареста в угоду брюссельских русофобов не имеют ничего общего со стремлениями румынского народа, который выступает за мир с Россией.

С таким письмом к Владимиру Путину обратилась дважды (в 2024 и 2025 годах) запрещенный кандидат на президентских выборах в Румынии, депутат Европарламента, председатель партии S.O.S. Romania Диана Иованович-Шошоакэ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как кандидат в президенты, отвергнутый из-за того, что я всегда предлагала, чтобы Румыния имела хорошие отношения с Российской Федерацией и не позволяла втянуть себя в конфликт на Украине, я говорю Вам, что опасность еще не миновала и что на уровне Европейского союза нас снова толкают к войне. Я хотела стать президентом страны, чтобы не оставить Румынию втянутой в самоубийственные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя, и именно поэтому меня не допустили. Как видите, хотя ЕС обвиняет Россию в диктатуре, настоящая диктатура находится в Румынии. Но моя борьба и борьба партии S.O.S. Romania на этом не заканчивается. Мы продолжим отстаивать мир и нормализацию отношений с Российской Федерацией и будем решительно противостоять планам ЕС втянуть нас в конфликт. Вы просто обязаны знать, что находящийся у власти политический класс не представляет волю румынского народа и не является легитимным партнером в дискуссиях, даже если он обманным путем занимает руководящие посты в румынском государстве, которые он защищает, фальсифицируя выборы и запрещая мою кандидатуру», – написала Иованович-Шошоакэ.

Она призвала Владимира Путина не рассматривать враждебные решения «нынешнего руководства в Бухаресте и будущего нелегитимного президента Румынии» как волю румынского народа, который, на самом деле, хочет мира.

«Я призываю вас не рассматривать вражеские жесты, предпринятые нелегитимным руководством Румынии под прерогативой ЕС, поскольку они не представляют волю румынского народа, которому было запрещено избирать суверенное руководство. Мы – мирный народ, который хочет сменить нынешнюю власть и вернуть себе независимость и суверенитет, но этому мешают одиозные маневры по запрету кандидатур, потому что Брюссель хочет сохранить контроль над Румынией и втянуть нашу страну в войну, которой никто в Румынии не хочет», – подчеркнула евродепутат.

Кроме того, она попросила российского лидера учесть и румынский вопрос на переговорах, касающихся подконтрольных Украине территорий.