Кандидат в президенты США: Денег Киеву не давать. За Украину не воевать

Константин Серпилин.  
10.01.2024 08:59
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Американцам не нужно вводить свои войска на Украину, потому что Киев сам хочет одержать победу над русскими.

Об этом в эфире «Fox News» заявила бывшая американский постпред в ООН, республиканский политик и кандидат в президенты США Никки Хейли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцам не нужно вводить свои войска на Украину, потому что Киев сам хочет одержать...

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«Любой, кто задаётся вопросом, почему мы должны заботиться об Украине, может задать этот законный вопрос. Проблема в том, что никто не даёт вам ответ. Я виню во всём этом Байдена, он всегда должен объяснять американцам, почему мы делаем то, что делаем. Почему мы заботимся об Украине?

И я буду первой, кто скажет: я не думаю, что мы должны давать какой-то стране, будь то друг или враг, наличные деньги. Потому что вы не можете следить за этим и не можете привлечь её к ответственности. Я не думаю, что нам нужно вводить войска на территорию Украины, и Украина этого не хочет, потому что они хотят сами одержать победу», – заявила Хейли.

При этом австралийский канал «Sky News Australia» напомнил, что она же ранее обвиняла Байдена в том, что именно его слабость стала причиной решения о начале СВО на Украине.

«В России все диктаторы видят возможность в том, что это самый слабый президент, который когда-либо был в Америке. Поэтому, если они когда-либо собирались вторгнуться на Украину, сейчас самое время это сделать», – говорила политик.

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