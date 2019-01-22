Кандидат в президенты Украины анонсирует поход на Кавказ

22.01.2019, Киев, Игорь Петров

Украину сейчас нельзя считать соборной, поскольку она еще не вернула себе все свои территории.

Об этом кандидат в президенты Украины от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский заявил на съезде своей партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можем ли мы сегодня сказать, что Украина соборная? Сравните: еще 100 лет назад территория Украины была в 1,6 раза больше чем сейчас. Сегодня мы потеряли уже более 7% нашей территории. Наши предшественники, воины УПА, боролись за Украину от Сяна до Кавказа», – сказал кандидат в президенты Украины.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, тягнибоковцы заявили, что вслед за переименованием улицы Жукова в Киеве Кубань вернется в Украину