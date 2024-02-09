Кандидата от КПРФ на выборах ждёт исторический провал – эксперты

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Кандидат от КПРФ Николай Харитонов может впервые в новейшей истории России не занять второе место на предстоящих президентских выборах. Он наберет всего 6%.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель проекта «Экспертные клубы России» Сергей Чернаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда речь идет о местных выборах, люди мыслят экономической логикой. Когда речь идет о выборах президента – они начинают вдруг думать о величии страны и кандидате, который этому образу соответствует. И даже у экономистов такой человек ассоциируется с кем-то – больше, чем кандидат, предлагающий экономическую выгоду, которая работает на региональных выборах. Именно поэтому коммунисты утрачивают сейчас свои голоса», – сказал Чернаков.

Проректор РАНХиГС Андрей Полосин пророчит второе место на выборах лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, потому что эта партия якобы унаследовала от покойного Владимира Жириновского – озвучивать власти претензии, которые другие проговаривать не решаются.

Политтехнолог Евгений Минченко ставит на «либерального» кандидата партии «Новые люди» Владислава Даванкова с учетом возрастного фактора. Он считает, что избирателям поколений Х и У понравится, что этот политик выступал без галстука, ставил подпись за других кандидатов и высказывался против мракобесия, доносительства и охоты на ведьм.

«Кандидаты Харитонов и Слуцкий это кандидаты гнева. Они с чем-то сражаются и чему-то противостоят. А Даванков кандидат спокойствия и здравого смысла, уравновешенности. Мол, чего мы ищем врагов, давайте искать друзей. Мне кажется, этот эмоциональный посыл может найти отклик у избирателей», – рассуждал Минченко.