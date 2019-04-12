Кандидата Порошенко сгубила чрезмерная доброта

12.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко послушал свой предвыборный штаб и отказался показательно арестовывать коррупционеров, потому что он «добрый человек, который не склонен сажать своих друзей».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский либеральный политолог Андрей Окара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я совершенно согласен, что предвыборная кампания Порошенко была в целом неэффективной, и местами иногда возникало впечатление, что это просто работают против него из его же штаба.

То есть, они занимались консолидацией ядерного электората, который и так за Порошенко, они его ещё больше мотивировали, но не расширяли электоральное поле. Нет, они не боялись, может, у них такие были установки. У них просто не было ответа на вопрос, каким образом можно расширять электоральное поле за счёт социальной риторики, но в ситуации, когда по таким темам, как борьба с коррупцией и условия жизни, нет ответов…», – заявил либерал.

«Арестовать парочку коррупционеров не получилось?» – поинтересовался ведущий Владимир Соловьёв.

«Насколько я знаю, у них такие идеи обсуждались, но Порошенко в целом человек достаточно добрый, незлобивый и поэтому, когда говорили, что Ли Куан Ю посадил трёх друзей, Порошенко не замечен был в склонностях к аресту своих друзей и своих каких-то партнёров, на которых он опирается, в том числе, если, наверное, эти люди того заслуживают», – оправдал президента Окара.

«Можно зафиксировать: «доброта Порошенко заключается в том, что он не склонен сажать тех друзей, на кого он опирается». Офигенно добрый человек», – отметил второй ведущий, политолог Сергей Михеев.