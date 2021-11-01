Кандидата в президенты Болгарии обвиняют в нападении на офис ЛГБТ

01.11.2021 23:50 (Мск), София, Алексей Топоров

Группа из приблизительно десяти-двенадцати мужчин совершила налет на так называемый Rainbow Hub – центр в Софии, объединяющий различные ЛГБТ- организации Болгарии.

Об этом сообщает NOVA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам содомитки Глории Филиповой, атака произошла тогда, когда в центре обсуждалось решение Конституционного суда Болгарии, принявшего постановление, согласно которому пол – это биологическое понятие, а на самоопределение человека не может быть наложено никаких юридических ограничений. В этот момент в офис ворвалась группа из 10-12 мужчин, и когда Филипова попыталась не пустить их, то получила по лицу.

«Они начали все бить и крушить, – сказала активистка. – Я узнала человека, который ударил меня, это был Боян Расате. Я его точно узнала. Оборудование, межкомнатные двери, все сломано или порушено. Все это длилось несколько минут. Я позвонила по номеру 112».

Свидетель нападения, содомит Василь Васильев подтвердил слова Глории.

«Боян Расате ударил ее кулаком по лицу, после чего он и его люди сломали все оборудование», – сказал он.

Сам Боян Расате, который намерен 14 ноября баллотироваться в президенты Болгарии, поначалу не отрицал своего участия в акции, но и не подтверждал:

«Мои гражданские права позволяют мне воздержаться от комментариев, – сказал политик. – Это сообщество не должно удивляться таким атакам. Они занимаются пропагандой среди несовершеннолетних. Это естественно, что что-то подобное когда-либо должно было произойти».

Однако впоследствии, когда к делу подключилась «тяжелая артиллерия» – послы США, Австралии, Бельгии, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Великобритании, Португалии, Ирландии и Франции, которые явились в разгромленный Rainbow Hub, чтобы выразить поддержку содомитам и осуждение погромщикам, резко сменил риторику.

«Я не принимал в этом участия. Я имею право не делать заявлений, которые обвиняли бы меня в совершении преступления. Что на самом деле произошло? Два стола и три полки сдвинуты. Вы лучше меня знаете, что происходит в этих организациях», – заявил Расате.

Боян Расате известен, как лидер нескольких праворадикальных организаций, чей дед был танкистом в фашистской Болгарии. Героизирует коллаборационистов, в том числе и власовскую Русскую освободительную армию (РОА). Организовывал ряд антицыганских и анти-ЛГБТ-акций, на данный момент возглавляет партию Болгарский национальный союз – Новая демократия (БНС-НД).