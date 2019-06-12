Кандидатам от Зеленского припомнили гений маршала Жукова и поддержку Порошенко

12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Выдвинутый партией “Слуга народа” днепропетровский блогер Макс Бужанский стал обьектом атак со стороны националистических активистов, которые добиваются снятия его кандидатуры, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сам Бужанский написал в своем телеграм-канале.

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“С интересом наблюдаю волну доносов, которая растет в сердцах моих не то чтобы оппонентов, но тех, кому я здорово не нравлюсь. Переживем, дело житейское, но одна фраза потрясла меня до глубины души, лично я считаю ее совершенной.

Цитирую дословно – Признает военный гений Жукова.

Всё, я на лопатках. Кто ж написал 4 миллиона доносов, а?)”.

Бужанский известен как критик одновременно Евромайдана и “Русской весны”, сторонник единства Украины и противник националистической идеологии и попыток переписать историю Великой Отечественной войны. На выборах активно поддерживал Зеленского и критиковал Порошенко.

А вот еще одному кандидату от “Слуги народа” – значащемуся под номером 4 в списке волонтеру ВСУ Давиду Арахамии, критики припомнили то, как сразу после второго тура выборов он предложил всем желающим поддержать экс-президента Петра Порошенко “за всю его работу” и поучаствовать во флешмобе с хештегом #спасибоПАП.

Об этом Арахамия писал в Facebook.

“Я хотел бы поблагодарить Петро Порошенко за всю его работу”, – писал будущий кандидат от партии Зеленского 22 апреля под ником Дэвид Браун. Он тогда отмечал, что “жил по соседству и видел во сколько он (Петр Порошенко – прим. ред.) возвращался домой” и волонтеру было “видно, что он очень много вложил своих сил и энергии”.

“За то, что удержал страну в самые решающий момент, за то, что сделал Украину субъектом в международной политике, за безвиз, за то, что всегда готов был заниматься армией и она реально сильно изменилась и окрепла”, – перечислял достижения экс-президента Арахамия.

“Я надеюсь, что Вы сможете отдохнуть, провести больше времени со своей семьей, восстановиться, проработать свои кадровые промахи и продемонстрировать новый уровень политики, уже в парламенте. Хотел бы запустить Фейсбук флешмоб, чтобы как-то поддержать в этот период. Делайте свои посты с хештегом #спасибоПАП”, – резюмировал нынешний кандидат от “Слуги народа”.