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29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Компромат, Криминал, Политика, Сюжет дня, Украина
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«Кандидату П» не везет: в Черкассах полиция обрушила пирамиду подкупа в его пользу

Правоохранители зафиксировали подкуп избирателей представителями “кандидата П” в Черкассах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции в пятницу.

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Правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты. Прибыв на место, наряд патрульной полиции выявил большое количество граждан, стоявших в очереди к зданию.

«В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства — в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские выявили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах», — говорится в сообщении.

По приезду на место события следственно-оперативной группы и предметного обзора сотрудники полиции выявили крупные суммы денежных средств, большей частью номиналом по 500 грн, а также документацию с персональными данными граждан, в частности, списки граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тыс грн.

«На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит изъятие имеющихся вещественных доказательств, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей, а также опрашивает граждан, которые находились в офисном помещении и возле него. В ближайшее время данному событию будет дана правовая квалификация», — говорится в сообщении.

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