Кандидаты от «Справедливой России» в Подмосковье столкнулись с противодействием властей

Политолог Олег Бондаренко, баллотирующийся в Госдуму в Московской области от партии «Справедливая Россия – За правду», столкнулся с противодействием административного ресурса, задействованного местными властями против оппозиционного кандидата.

«При контрольном объезде сотрудники моего штаба обнаружили, что были срезаны три моих рекламных материала на автобусных остановках на Вокзальной площади Подольска и один на остановке на платформе Кутузовской.

Компания, размещавшая рекламу, ООО “Смарт-Регион”, в личной беседе говорит, что это было сделано по прямому указанию Администрации Подольского городского округа.

Уж не знаю, чем г-ну Пестову помешали мой плакат «Очистим Подольск от вредителей!» вместе с призывом включить Подольск в состав Москвы – разве что он вместе с депутатом-единоросом Максимовичем восприняли это на свой счёт?

Ну, так если они правда считают себя вредителями, может быть действительно пора от них очистить Подольск?» – сообщил Бондаренко в своем блоге.