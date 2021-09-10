Кандидаты от «Справедливой России» в Подмосковье столкнулись с противодействием властей
Политолог Олег Бондаренко, баллотирующийся в Госдуму в Московской области от партии «Справедливая Россия – За правду», столкнулся с противодействием административного ресурса, задействованного местными властями против оппозиционного кандидата.
«При контрольном объезде сотрудники моего штаба обнаружили, что были срезаны три моих рекламных материала на автобусных остановках на Вокзальной площади Подольска и один на остановке на платформе Кутузовской.
Компания, размещавшая рекламу, ООО “Смарт-Регион”, в личной беседе говорит, что это было сделано по прямому указанию Администрации Подольского городского округа.
Уж не знаю, чем г-ну Пестову помешали мой плакат «Очистим Подольск от вредителей!» вместе с призывом включить Подольск в состав Москвы – разве что он вместе с депутатом-единоросом Максимовичем восприняли это на свой счёт?
Ну, так если они правда считают себя вредителями, может быть действительно пора от них очистить Подольск?» – сообщил Бондаренко в своем блоге.
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Он направил заявление о краже агитационных материалов в ОВД.
А в Рузе Московской области решением Верховного суда был восстановлен другой кандидат от «справедроссов» – Сергей Трусов, баллотирующийся в Московскую областную думу.
«Шесть заседаний потребовалась нашей команде, чтобы Верховный суд восстановил справедливость. Теперь окружная комиссия обязана зарегистрировать нашего кандидата и Сергей Петрович сможет на законных основаниях представлять не только партию «Справедливая Россия — За правду» в Рузском избирательном округе, но и жителей, которые его поддержат», – прокомментировал руководитель Регионального отделения партии в Подмосковье Игорь Чистюхин.
Кандидат в Московскую областную думу Сергей Петрович Трусов родился в 1962 году в Можайском районе Московской области. Он окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина. Сейчас проживает в Москве и работает генеральным директором ООО «Специнвестподряд». В 2013 году был избран главой сельского поселения Борисовское Можайского района Подмосковья. Через четыре года жители поселения переизбрали его на новый срок, но вскоре сельское поселение было упразднено в ходе административной реформы Московской области.
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