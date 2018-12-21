Каноническая Церковь отказывается менять название по прихоти Верховной Рады

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не намерена менять свое название, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент, сообщает сайт УПЦ.

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«Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет. Потому что никаким образом у нас не прописано… про управление каким-то заграничным центром», – заявил Климент в эфире украинского телеканала «Громадське». По его словам, центр управления Церковью, согласно ее уставу, находится в Киеве, а не в Москве.

Ранее Верховная рада Украины приняла документ, который обязывает УПЦ сменить свое нынешнее название на “Русскую Церковь в Украине”. На это церкви дали четыре месяца. В случае невыполнения требования этого закона в указанный срок устав УПЦ может быть аннулирован, а сама Церковь ликвидирована в принудительном порядке.

После принятия документа УПЦ обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой наложить на него вето.

При этом в тексте документа сообщается, что закон вступает в силу после его публикации и подписи украинского президента Петра Порошенко.