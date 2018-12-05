05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Религия, Украина
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Каноническая церковь снова отказала Порошенко

Украинская православная церковь (УПЦ) не будет участвовать в мозываемом Порошенко и Варфоломеем “обьединительном соборе” по созданию украинской автокефальной церкви, который в очередной раз планируют провести 15 декабря, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом журналистам сообщил в среду глава Информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Климент.

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«Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам», — сказал архиепископ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемый “объединительный собор” по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря в храме святой Софии в Киеве.

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