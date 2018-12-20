Каноническая УПЦ просит Порошенко не подписывать скандальный антицерковный закон

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Юридический отдел канонической Украинской Православной Церкви обратился к Петру Порошенко с просьбой наложить вето на принятый сегодня, 20 декабря 2018 года скандальный антицерковный законопроект № 5309, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Данный законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан, предупредили в заявлении, которое опубликовал юротдел Церкви.

«Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к Президенту Украины применить к этому закону право вето», – заявил юридический отдел УПЦ.

Законопроект № 5309 противоречит нормам Конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подчеркнули в отделе.

«Украина является светским государством, делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений», – напомнили юристы.

Они сообщили, что принявшие данный законопроект депутаты намерены применить его против УПЦ.

«В этом законопроекте речь не идет об Украинской Православной Церкви, но из публичных заявлений известно о намерении применить его к Украинской Православной Церкви в угоду вновь образованному религиозному объединению “Православная церковь Украины”, которое хочет забрать себе это название», – отметили в юротделе.

И добавили, что УПЦ является Церковью украинского народа, основана Собором Украинской Православной Церкви и зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, а ее центр находится в Киеве.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, законопроект № 5309 предлагает внести в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» поправки «относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины, в государстве, которое, согласно Закону Украины, признано осуществляющим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины».