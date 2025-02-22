Каноническая УПЦ выстояла после 10 лет репрессий

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Несмотря на десять лет репрессий, на Украине до сих пор остаются миллионы активных прихожан канонической УПЦ. Об этом в эфире канала «Надежда» заявил сбежавший в Лондон бывший член фракции Зеленского в Верховной раде Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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