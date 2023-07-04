Каноны западной журналистики категорически не годятся для России в реалиях СВО – Мащенко

Каноны западной журналистики, на которых воспитывались отечественные кадры после развала СССР, не годятся для работы в условиях военного времени. Тем более, что никакого предоставления двух точек зрения в самих западных СМИ нет.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не обязательно «темник», должен быть светлый, позитивный, правильно, четко, понятно и ясно сформулированный текст о том, как средства массовой информации должны работать в ситуации специальной военной операции, которая представляет собой самый крупномасштабный вооруженный конфликт после окончания Второй мировой войны, и конфликт, в котором решается судьба нашей страны. Да, он экзистенциальный для России, если в умные слова облекать то, что прямо сейчас происходит. Конечно, в этой ситуации средства массовой информации должны быть на информационном фронте, вести эту информационную борьбу с врагом. А как его называть, вопрос профессионализма», – отметил он.

Наряду с откровенными информационными диверсиями и провокациями, по словам Мащенко, есть фундаментальная проблема, которая заключается в западных лекалах профессиональной журналистики.

«Российская школа журналистики, современная, в значительной степени формировалась по западным канонам, западным лекалам – на всём протяжении после распада Советского союза. И там действуют внедрённые правила, неверно интерпретируемые большинством людей, про две стороны конфликта, которые должны быть обязательно представлены. Такой штамп вы услышите на огромном количестве журфаков по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Значит, мы должны сказать в чём заключается конфликт и представить точку зрения одной стороны, представить точку зрения другой стороны, а журналист должен быть над схваткой. Это одна из многих таких внедрённых в нашу журналистику, нашу жизнь, образование формул», – подчеркнул он.

«Теперь переложите эту схему на ситуацию специальной военной операции. Или на ситуацию более понятную – Великой Отечественной войны. Есть конфликт – с одной стороны Советский союз, с другой стороны гитлеровская Германия. Они воюют, вот Адольф Гитлер говорит так-то, а Иосиф Сталин говорит вот так-то. А мы такие сверху над окопами. Как это возможно? Для подчинения, для информационного колониализма, возможно. То, как Запад обращается со всеми, с “джунглями”, как Запад обращается со всеми остальными странами – это неоколониализм. Это тот же самый колониализм, только не в категориях XVIII века, и информационный колониализм тоже», – заключил Мащенко.