Капитал стремительно бежит с Украины

29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае мирового кризиса вся украинская экономика рухнет, поскольку она держится на нескольких крайне нестабильных внешних факторах.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Юрий Романенко, ранее поддерживавший майдан и призывавший отстреливать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся наша стратегия держится на том, что мы практически ничего не развиваем внутри страны, не имея какой-то осмысленной политики. Мы всю нашу квазистабильность строим на нескольких внешних факторах, что кто-то будет покупать наши облигации внутреннего займа, что стрёмно. Потому что, когда начинаются внешние толчки, эти все спекулянты будут стараться выходить из этого.

Второе – евробонды, то же самое. Если ты понимаешь, что твои денежки могут сгореть, то какой смысл?

Третье – деньги заробитчан. Тоже вопрос, будут ли заробитчане пересылать столько денег, если где-то в Польше, России, Франции или Германии будут проблемы? Конечно, они не будут. Поток денег не иссякнет, но существенно уменьшится. И, соответственно, всё», – отметил Романенко.

По его мнению, чрезвычайно невыгодные экономические условия и нестабильная юрисдикция приводят к массовому оттоку капитала из страны.

«А ещё мы проводим очень «грамотную» политику относительно наших производителей, поэтому делаем всё, чтобы он был как падчерица. И поэтому принимаем все эти драконовские законы – «1210», бьём по ФОПам, и всё остальное.

А потом мы удивляемся, что Ахметов покупает особняк за 200 миллионов во Франции. Вы знаете, я здесь поддержу Ахметова – я бы на его месте сделал точно так же.

Не важно, каким образом он эти деньги заработал. Важно, чтобы деньги оставались в стране. И если для тебя является приоритетом развитие, ты должен делать всё, чтобы деньги шли в страну, а не бежали отсюда.

И это такой очень чёткий сигнал, что деньги в стране не хотят находиться. Они под любым предлогом стараются отсюда уйти, потому что это нестабильная юрисдикция», – резюмировал эксперт.