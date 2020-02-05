Капитан-карманник нанес «большой удар» по Нацполиции Украины

05.02.2020, Николаев, Максим Карпенко

В Николаеве местный полицейский капитан Антон Симаков, прошедший квалификационную комиссию после так называемой реформы правоохранительной системы, попался на краже вещей своих одноклассников.

Инцидент произошел на встрече выпускников, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местный ресурс «Корабелов.инфо».

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Полицейского-преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения в ночном клубе, где проходило мероприятие. Пока его одноклассники танцевали, он «шарил» по карманам их курток и сумок.

Всего Симаков «обчистил» четверых одноклассников, похитив в общей сложности порядка 4,5 тысяч гривен. После того, как инцидент получил огласку в СМИ, полицейского уволили из правоохранительных органов.

«По поводу информации о позорном поведении инспектора полиции на встрече выпускников, которая появилась в СМИ, Главное управление Национальной полиции в Николаевской области официально сообщает, что с сегодняшнего дня указанный сотрудник уволен из рядов полиции.

Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат честь звание полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задета наша честь и достоинство», – говорится в сообщении Нацполиции Николаевской области.