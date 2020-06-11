Капитан Очевидность подписал подозрение отморозку Стерненко

11.06.2020, Одесса, Александр Александровский

Для одесского убийцы Сергея Стерненко, возможно, наступают «дни балдежные» и «момент истины». Ему наконец-то вручили долгожданное (с точки зрения нормальных людей) подозрение в умышленном убийстве.

За два года имя Стерненко стало нарицательным. Это был своего рода символ главного достижения «революции гидности» и при Порошенко, и при Зеленском: свидомому активисту позволено всё. Косой взгляд или «дай закурить» со стороны прохожего могли быть истолкованы как покушение на «героя майдана». Зверское убийство прохожего активистом — как необходимая самооборона.

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Напомним, 24 мая 2018 года стало известно, что у одесского свидомита Стерненко произошел конфликт с двумя гражданами, в результате которого один из них, Иван Кузнецов, получил смертельное ножевое ранение. Второй прохожий, Александр Исайкул, убежал с места конфликта. Возможно, это спасло его от того, чтобы разделить участь Ивана Кузнецова.

Многие узнали об убийстве из стрима, который с места преступления вел Стерненко. Потом убийца этот стрим удалил. Но в ночь преступления и Стерненко, и его упоротая подруга смаковали подробности убийства, за которое, видимо, рассчитывали получить, как минимум, государственную награду или повышение в статусе.

Тот стрим посмотрели многие люди. К тому времени у нормальных одесситов «правосек» Стерненко вызывал отвращение и ненависть.

Он был известен тем, что крышевал наркобарыг, похищал людей. В этой связи даже возбуждались уголовные производства. Но в стране победившей «революции гидности» любое уголовное производство могло усохнуть так же внезапно, как и возбудиться.

Стерненко устраивал беспредел в судах над инакомыслящими, над антимайдановцами (для Стерненко и его подельников-активистов, например, нападение на адвоката было обычным делом). Радостно селфился на фоне политзаключенного Евгения Мефедова, находящегося в клетке во время судебного заседания.

Стерненко терроризировал пожилых одесситов, ехавших возлагать цветы к памятнику советским воинам. Одесситы платили ему «взаимностью» и называли «одноглазое удолбище». Стерненко искренне возмущался «цинизмом ватников», насмехающихся над его физическим недостатком.

Одесситы, знающие активиста не понаслышке, совсем не удивились, когда во время собственного стрима он пренебрежительно высказывался о человеке, которому нанес смертельное ранение. «Отморозок» сообщал зрителям стрима, что «нападавший» лежит с выпущенными кишками. Какие-то люди взывали к нему и его подруге: окажите помощь раненому. Но свидомые животные в ответ лишь раздраженно отмахивались от граждан, сочувствующих жертве.

Почему-то сторонники Стерненко, а потом следствие, упорно называли Кузнецова и Исайкула нападавшими. Хотя стрим не зафиксировал факта нападения. Стрим как раз свидетельствовал о том, что Стерненко с ножом напал на человека и убил его. Сам же Стерненко гордо признавался, что нож его собственный.

Но весь активистский «скотный двор», начиная с Мустафы Найема и заканчивая рядовыми отморозками, изначально впаривал версию о самообороне Стерненко как единственно верную. Более того: обвиняли государство, что оно недостаточно защитило активиста от угроз и возможных нападений.

Эта надуманная «активистская составляющая» в деле и отеческая забота кураторов и высоких покровителей с 2018 года приводили к тому, что Стерненко не был сразу же взят под стражу как уголовник-убийца, а его дело зачем-то передавалось в СБУ. Сам же убийца изображал из себя потерпевшего активиста.

Стерненко вскоре после убийства даже разъезжал по университетам с чтением лекций о гражданском обществе и активизме.

При этом видеоблогер Шарий в своих роликах изначально давал полную раскладку, как Стерненко с собственным ножом преследовал раненую жертву. Пробежал значительное расстояние, догоняя Кузнецова, а потом добивал упавшего ножом. Эту версию потом подтвердила и экспертиза. Экспертизой же подтвердился и тот факт, что Стерненко после убийства сам порезал свою руку, чтоб ввести следствие в заблуждение: дескать, вырвал нож у нападавшего…

Сторонники Стерненко и даже следствие периодически «размахивали» этой порезанной рукой убийцы как свидетельством того, что он потерпевший!

Уже при президенте Зеленском некоторые депутаты подстегивали власть к объективному расследованию и наказанию убийцы. При этом Генпрокурор Рябошапка в своем кабинете встречался с убийцей Стерненко! В то время как семья убитого Кузнецова таких аудиенций не удостаивалась.

Потом появилась надежда, что при Генпрокуроре Венедиктовой дело будет доведено до логического завершения. Но в мае 2020 года случился очередной прилив маразма в этом деле: следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. А подозрение было выписано на имя убитого Кузнецова.

И вот, наконец, 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. Следствие приняло на веру версию о том, что прохожие напали на Стерненко и даже квалифицировало его первоначальные действия как «необходимую оборону».

Но в оценке дальнейших его телодвижений даже такая специфическая структура как СБУ не может не считаться с очевидным: «Так как И. Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным — его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес несколько ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти. Тело И. Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть, заявления о том, что С. Стерненко ранил И. Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности».

Выходя из здания СБУ, Сергей Стернеко произнес матерный комментарий: «Вы за..али». События этих двух лет развивались по такому абсурдному сценарию, что совсем неудивительно будет, если на каком-то этапе досудебного следствия убийцу опять признают потерпевшим. Дескать, поглумились над ним в СБУ в извращенной форме, изнасиловали его там.

Поддержать Стерненко пришли под СБУ пара десятков свидомых, в том числе бывшие активисты «Нацкорпуса» Сергей Филимонов и Назарий Кравченко. Фото в соцсетях подписано ими так: «ОПГ «соросята» ждет Сергея Стерненко».

За Стерненко топят бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун, несостоявшийся подрывник-террорист Олег Сенцов, братья Найемы. Возможно, это костяк будущего политического проекта. А слово «соросята» окажется не такой уж и шуткой?

«Соросята» нападали под СБУ на журналистов Шария, матюгались в матюгальник. Полиция изображала дебилов и говорила журналистке: «Не провоцируйте их».