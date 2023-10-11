«Капитанский конкурс КВН»: львовский пропагандист сравнил Зеленского с Нетаньяху

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На фоне того, как организовалась власть в Израиле и начала вести войну, руководство Украины достойно лишь выступать на сцене КВН в капитанском конкурсе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за внешний вид, а всю вертикаль власти – за подход к ведению войны, проведя параллели с Израилем.

«Мы видим эту разительную разницу. В Израиле за полдня было создано правительство национального единства. Все политические оппоненты, а у них там своя заруба похлеще нашей, все их противоречия были отставлены в сторону, сейчас там действует военно-политический кабинет, никто не объявил верховным правителем, царем, экзархом, шейхом всея страны – нет этого вообще. Сразу моментально был объявлен их пункт 40, который сразу объявляет войну. Все спикеры, если вы посмотрите, это профессиональные спикеры. Никаких «арестовичей», никаких пятых советников седьмых заместителей – нет ничего, спикеры лишь военные, профессиональные люди. Никакого ура-марафона, никакой вертикали медийной. Все работает, как и работало, на государственный интерес, никто никого не положил под царя, который в состоянии войны. Тендеры, военные закупки никто не закрыл, Министерство обороны – самое публичное министерство сейчас Израиля. Премьер не убежал, никто не убежал, в Кнессет провластную партию никто не загонял из-за границ, как у нас в конце февраля под принуждением, под палкой депутатов из Тайландов всяких. Сыновья министров не в Монако и не в Швейцарии, не в Британии – уже несколько погибли. Элита, в первую очередь, включена в защиту родины. Границы, как видите, открыты, аэропорт двое суток работал», – сказал русофоб.

«Те репатрианты, которые не имели опыта службы в армии, сейчас не задействуются, потому что государство считает, что толка ноль задействовать в тяжелой антитеррористической войне тех, кто не служил, – сдают кровь. Глава государства выходит уже три-четыре дня к прессе в костюме, свежевыбритый, в наглаженном деловом дресс-коде, без всех этих театральных дивертисментов на тему камуфляжей, пикселей, тактических берцев, трехдневной щетины, бункерной щетиной и кругами под глазами, будто он всю ночь ров копал. На фоне этого, на фоне политической организации государства, атакованной военно, наш национальный, так называемый провод этих выскочек – это капитанский конкурс в КВН, по сравнению с Израилем, где, все-таки, статусные, солидные, профессиональные государственники», – заявил Дроздов.