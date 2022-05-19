Капитулировавшие в Мариуполе ВСУшники поплыли на допросах и дают признательные показания

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В составе регулярных украинских войск воевали иностранные наемники из Британии и Хорватии.

Об этом рассказали сдавшиеся в плен в Мариуполе военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам уроженца Николаева Дмитрия Савоника, после того, как в середине апреля украинские военные поняли, что не смогут сопротивляться, они решили идти на прорыв, а когда и эта попытка не удалась, сдались в плен.

«В нашем батальоне проходили службу военнослужащие иностранного происхождения Аслин, Джон Марк на должности гранатометчика, проходил службу в десантно-штурмовой роте, после чего переместился на должность в минометную батарею, также Шон Пинер, с 20-го года проходил службу в десантно-штурмовой роте и Пребег Вякослав, находился в 1-й роте морской пехоты, уроженец Хорватии. 12 апреля подразделению 36-й бригады было невозможно вести оборону города Мариуполя в связи с недостаточным количеством провизии, боеприпасов. Нашим командованием было принято решение идти на прорыв, либо сдаться. Каждому военнослужащему был предоставлен такой выбор, после чего мы решили идти на прорыв. После неудачной попытки прорыва мы сложили оружие и сдались в плен Российской Федерации. Содержимся в человеческих условиях, проблем, вроде, нет пока», – заявил Савоник.

Еще один сдавшийся, житель Мариуполя Алексей Ярмола рассказал о запугивании боевиками «Азова» местного населения и обстрелах российских военных из жилых кварталов:

«В период с 10 по 20 марта неоднократно был очевидцем того, как военнослужащие подразделения «Азов», выезжая на своих пикапах, проводили обстрелы из минометов, из жилых районов, прикрываясь гражданским населением. Потом уходили оттуда. В городе тогда никто еще не видел ни российских военных, ни военных ДНР, стрелковые бои были. Ходили слухи, что это подразделения «Азов» стреляли по подразделениям ВСУ или мирным жителям для того, чтобы не дать им сдаться в плен или выпустить из города».