Капитуляции не будет, но проиграть можем – генерал СБУ

Елена Острякова.  
18.04.2024 14:20
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Ни Россия, ни Украина не будут капитулировать в ходе нынешнего конфликта.

Об этом в интервью «Новыны.Лайв» заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни Россия, ни Украина не будут капитулировать в ходе нынешнего конфликта. Об этом в...

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«Мы же знаем, что все равно эта война закончится переговорами. Капитуляцией ни той, ни другой стороны она закончиться не может. Чтобы капитулировала Украина, Россия должна дойти до Львова. Это априори невозможно. Чтобы капитулировала Россия, мы должны провести парад на Красной площади», – сказал Вовк.

В то же время он отметил, что переговоры будут невыгодны Украине, если она получит от Запада полный комплект оружия, боеприпасов, и «мобилизация даст свои результаты». В таком варианте Вовк сомневается и считает, что без оружия Украина проиграет, после чего будет перемирие.

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