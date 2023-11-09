Капитуляции России не будет – экс-посол Украины в США

Анатолий Лапин.  
09.11.2023 12:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы


Не стоит рассчитывать на то, что по итогам украинского конфликта Россия согласится выплачивать репарации Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не стоит рассчитывать на то, что по итогам украинского конфликта Россия согласится выплачивать репарации...

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По словам дипломата, поэтому Запад уже сейчас хочет забрать в качестве компенсации для Украины замороженные иностранные активы РФ.

«Наши партнеры хотят начать этот процесс, чтобы они уменьшили средства, которые идут от их налогоплательщиков, для того, чтобы средства шли на все эти моменты из российских источников как международно-правовая ответственность за преступления, в первую очередь, развязывание войны. Я не буду вдаваться в детали, но такого, как было после Первой мировой войны – «Версальский мирный договор», Второй мировой войны, у нас, по моему мнению, не будет», – сказал дипломат.

«У нас не будет соглашения о капитуляции России в ближайшие годы. Оно может быть когда-то, но не в ближайшие годы. Потому забудьте о любых оформленных таким образом репарациях», – заявил Чалый.

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