Капитуляция Армении: Пашинян на грани потери власти

Армению продолжает лихорадить от репрессий, развязанных правящей верхушкой против предпринимателей и церкви, что является частью интенсивного процесса сдачи страны Западу и Турции. Но уже начинается активное сопротивление и объединение противников Пашиняна.

В чьих интересах эти чистки политического поля стало всем очевидно после заявления Пашиняна об окончательном решении проблемы Зангезурского коридора, когда было анонсировано открытие границ с Турцией и обеспечение беспрепятственного транзита из Баку в Нахичевань через Сюник. Но заявление Вашингтона о желании установить собственный контроль над коридором поставило уже все точки над i.

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То есть все старания Анкары и Баку были ради установления контроля США над Южным Кавказом. Соответственно и идея Организации тюркских государств с «тюркской интеграцией», в которую включается и Армения, является лишь инструментом стратегии англосаксов в целях колониального продвижения уже в Центральную Азию через Транскаспийский транспортный маршрут.

И появление американской компании, которая будет управлять Зангезурским коридором с арендой на 100 лет, говорит еще о том, что Вашингтон намерен в любой момент перерезать товарные потоки по серединному маршруту из Китая в Европу. Делается это в рамках выстраивания Трампом контура противостояния с Поднебесной. То есть Никол Пашинян, выполняя заказ США, закладывает очередную мину замедленного действия уже против китайцев.

То, что это реальные планы и Вашингтон участвует в управлении ситуации, подтвердило заявление Дональда Трампа о том, что Баку и Ереван вскоре подпишут «мирное соглашение». В реальности, как мы не раз говорили ранее, это окончательная капитуляция страны со всеми вытекающими последствиями.

Следующий шаг в деле колонизации Армении – это объявление Пашиняном о «национализации» и поиске новых зарубежных хозяев для «Электросетей Армении». Таким действием Ереван отключает энергетическую систему от российской и передаёт победителям, которая станет в итоге составной частью турецкой. Более того, армянский народ этим лишают еще и атомной энергетики, так как одним из условий Баку было закрытие Армянской АЭС.

И нельзя сказать, что это некий спонтанный или неожиданный шаг правящей верхушки, так как предложение о закрытии АЭС было поддержано Брюсселем и анонсировано соратниками Пашиняна еще год назад. Просто в Ереване ждали команды от своих хозяев, чтобы резко форсировать процесс уже экономической дезинтеграции с Россией посредством отъёма активов у российских бизнесменов.

При этом Самвел Карапетян, глава «Электросетей Армении», даже находясь в тюрьме за открытую поддержку Армянской Апостольской церкви, не только не сдался, а объявил о создании новой политической силы, которая должна будет объединить все разрозненные оппозиционные движения и выдвинуть свою программу действий.

«У нас есть свое видение построения хорошего будущего для Армении. И мы пойдем своим путем, с нашей новой командой, не исключая при этом внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Мы постараемся объединить наш народ вокруг справедливых и великих целей. Мы отвергнем черно-белое искусственное разделение, которое власть навязала обществу, разделяя и ослабляя нашу страну», — отметил бизнесмен.

То есть Пашинян своими репрессиями против церкви и бизнеса не только изменил политический ландшафт, но сплотил своих противников и усилил протестные настроения в обществе, способные привести его партию к поражению на выборах в июне следующего года. То есть в ответ на его деятельность появляются новые организации и растут рейтинги соперников.

Так, по оценкам европейской социологической компании поддержка опального Самвела Карапетяна, ставшего национальным лидером, взлетела до 30%, а рейтинг экс-президента Роберта Кочаряна подскочил до 15%.

При этом большие перспективы открываются у бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и его партии «Отечество», пользующиеся популярностью в армии и среди сотрудников силовых ведомств.