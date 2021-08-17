Капитуляция армии и захват столицы: глава СОМБ оценил афганскую кампанию США

17.08.2021, Москва, Андрей Романов

За два десятилетия присутствия американских военных в Афганистане они так и не помогли этой стране. На это указывает спешный вывод войск из ближневосточного государства, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Он отметил, что США потратили миллиарды долларов на содержание своих войск на территории другого государства, а также на обучение местных сил безопасности. Несмотря на это, местная армия фактически сдала страну, а президент бежал.

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Для сравнения эффективности Иванов привел пример российских инструкторов, работающих в Центральноафриканской Республике. Специалисты из РФ, которых зарубежные СМИ неоднократно приписывали к «ЧВК Вагнера», занимаются обучением местных силовых структур.

В результате этого сотрудничества армия ЦАР значительно выросла в профессиональном плане, что проявилось в операциях против боевиков. Правительственные силы предотвратили госпереворот и разгромили крупные формирования радикалов.

«Даже когда 9 месяцев назад бои шли в Банги, солдаты и офицеры армии ЦАР продолжали биться, а Президент Туадера и не думал покидать свой народ. Он лично руководил армией и его уверенность в победе вдохновила его людей. В результате армия заставила врага бежать и гнала его до самых границ. Поэтому в ЦАР сейчас наступает долгожданный мир», – завил директор СОМБ.

Александр Иванов также считает, что в Вашингтоне не знают, куда ушли деньги, выделяемые на Афганистан. Средства американских налогоплательщиков, потраченные на «обучение» афганцев, могли осесть в карманах высокопоставленных представителей Пентагона.