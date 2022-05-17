Капитуляция «Азова»: Киев в растерянности пытается слепить «перемогу»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

До 300 украинских боевиков из подземелий «Азовстали» сдались вечером накануне в плен в Мариуполе. По слухам, их примеру в ближайшее время могут последовать остатки нацистского гарнизона «Азова». Это грозит стать крупнейшим поражением ВСУ за всё время конфликта на Донбассе. Киевская пропаганда судорожно пытается обыграть ситуацию, представив капитуляцию в Мариуполе как «контролируемый процесс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мировые СМИ уже облетели снимки автобусов с украинскими националистами, которым позволили выйти из «Азовстали». Боевиков доставили в фильтрационный лагерь, где ими займутся силовые ведомства ДНР и России. Тяжелораненые отправились в больницу Новоазовска. Однако украинская сторона по своему обыкновению попыталась превратить «зраду» в «перемогу».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр выступила с обращением, в котором назвала сдачу боевиков в плен «операцией по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» оборонцев Мариуполя».

По ее данным, 16 мая с «Азовстали» в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжело раненных для предоставления им медицинской помощи. Еще 211 лиц через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

«Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена. Что касается защитников, которые еще остаются на территории «Азовстали»… – проводятся мероприятия по спасению», – заявила Анна Маляр.

Она добавила, что благодаря «азовцам», российские силы были оттянуты на штурм Мариуполя, и Украина получила критически важное время, однако деблокировать «Азовсталь» военным путем уже невозможно. Примечательно, что Маляр ни словом не заикнулась о том, что Новоазовск и Еленовка это контролируемые ДНР территории.

Позже появилось видеообращение Украины Зеленского, в котором тот фактически не сказал ничего вразумительного.

«Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы беречь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН имеем надежду, что удастся сохранить жизни наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению оборонцев Мариуполя начата нашими военными, разведчиками, и эта работа требует деликатности и времени», – заявил Зеленский и дальше принялся рассказывать о международной повестке.

Генштаб ВСУ вслед за Минобороны тоже опубликовал сообщение о том, что так всё и было задумано.

«Удерживая позиции на «Азовстали», они не позволили противнику перебросить группировку численностью до 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план по быстрому захвату Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС. Сковывания основных сил противника вокруг Мариуполя дало нам возможность подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня, и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров», – уверяют в украинском Генштабе.

По информации спецкора «Первого канала» Ирины Куксенковой, допрос пленных украинцев начнут утром. Кроме того, по её информации, завтра с 4 утра снова продолжится сдача в плен.

«Всего, как мне сказали, там блокированы 2227 человек. Есть даже беременные военнослужащие (женщины). Интрига завтрашнего дня – судьба Калыны и Волыны…», – добавила Куксенкова.

Военкор Александр Коц считает, что, если завтра состоится капитуляция всего гарнизона из казематов «Азовстали», это обернется большим моральным поражением Киева.

«Сдается, ни много, ни мало, весь Мариупольский гарнизон. Внушительная часть той военной массы, которая держала контроль над агломерацией с населением в полмиллиона человек. Сдается с оружием и какой-то частью уцелевшей техники. А также с ценнейшими знаниями, наверняка иностранными наемниками и «родовой травмой» для всех ВСУ. Мы психологически переломили не горстку нацистов (коими они, конечно, являются), а серьезное, подготовленное, идеологически мотивированное соединение, на котором держалась вся оборона Юга», – напоминает Коц.

Телеведущий Андрей Медведев полагает, что, если нацисты «не сдадутся к утру, или в принципе не сдадутся, то их просто уничтожат».

«В принципе, как человек разумный, я за вариант со сдачей. Но все же и второй вариант, с участием ФАБ-3000, меня тоже устроит. Как и миллионы русских людей», – уточняет Медведев.

Военкор Дмитрий Астрахань считает смешными попытки украинской пропаганды представить пленение боевиков «Азова» как выполнение приказа Киева о сохранении жизни.

«Азов превзошёл мои ожидания о том, какой уровень позорища сможет продемонстрировать. Их командир заявил, что выполнил задачи командования, и теперь народ должен понять его решение (сдаться). Такая себе «офицерская честь – постмодерн эдишн». Я решил сдаться, но перед этим выполнил задачи, кстати, подписывайтесь на мой канал и прошу понять меня и поддержать. А задача была выиграть Евровидение? Представляете себе, как Паулюс выходит сдаваться со словами «Задачи выполнил, чего уж теперь, кстати, хочу, чтоб немецкий народ понял меня и выбрал депутатом после войны». Или есть лучше пример, вьетнамские бойцы во время штурма американского посольства в Сайгоне, вдруг, сдаются в плен со словами «Задача выполнена, в новости мы попали, всех напугали, теперь ждем обмена», – иронизирует Астрахань.

Обозреватель Егор Холмогоров считает, что ситуация с боевиками «Азова» наглядно показывает, как посрамлена украинская пропаганда.

«Мариуполь – наш. Хотя обещали, что мы его будем брать месяцами. Азовсталь – наша. Хотя нам рассказывали про катакомбы, в которых они будут сидеть полгода и год. Путин отдал приказ про то, чтобы ни одна муха на Азовсталь не пролетела 21 апреля. Сегодня 16 мая. 25 суток. Это меньше чем оборона Брестской крепости, длившаяся месяц. «Азову» не удалось вывернуться ни с помощью Папы Римского, ни с помощью Евровидения. Ни на Украину, ни в Турцию – он отправился в плен к ДНР. То есть перед нами чистая русская победа, и тут лишний раз доказано, что раздуваться как лягушка, грозя русским, не стоит», – считает Холмогоров.

Военкор Юрий Котенок считает, что часть взятых в плен в Мариуполе можно отправить на обмен.

«У многих истерика — как так, зачем, почему? По мне, надо вытаскивать наших парней из бандеровского плена. Если надо, возможно, менять и упырей на русских воинов. Не мне решать, но варианты должны быть рассмотрены».

Однако, например, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает вариант с обменом маловероятным.

«По поводу сегодняшней сдачи в плен азовцев. Не инсайд, а моё личное мнение. Я уверен, что ни на какой обмен нацистов никто подавать не будет. Их вылечат, потом будет публичный суд и большие сроки», – написал Безсонов.

Военкор Олег Блохин резюмирует самое важное в истории с разгромом нацистов в Мариуполе..

«1.По российским оценкам первоначально группировка составляла до 20 000 солдат и офицеров, по украинским – до 14 500 солдат и офицеров. На 16 мая осталось 2227 человек. Из примерно 8500 на середину марта после завершения окружения города. 2.Мариуполь как оперативный фактор окончательно покинет сводки и станет тыловым городом. Оставшиеся на блокаде «Азовстали» силы после отдыха и перегруппировки отправятся на другие направления. 3.Окончание боев на «Азовстали» будет одновременно означать формирование сухопутного коридора в Крым. Особенно после запуска железной дороги и полноценного автомобильного сообщения через Мариуполь, не говоря уже о запуске работы Мариупольского порта», – пишет Блохин. 4.Очевидно, что Россия, так или иначе, получит возможность показать громкую медийную победу и самую большую капитуляцию украинских войск с 2014 года, которая по своим размерам превзойдет даже капитуляцию на заводе Ильича. Таким образом, только в Мариуполе при Зеленском в плен дважды попало больше людей, чем при Порошенко попадало в плен под Дебальцево и Иловайском. 5.И да, Азовское море станет внутренним морем России».