Капитуляция мариупольского гарнизона становится родовой травмой ВСУ

В Мариуполе союзные войска смогли победить не горстку нацистов, но соединение, на котором держалась украинская оборона оккупированного Украиной юга ДНР.

Такое мнение высказывает спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

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Он призывает не зацикливаться на том, что в Мариуполе капитулировал исключительно полк «Азов».

«Сдался, ни много, ни мало, весь Мариупольский гарнизон. Внушительная часть той военной массы, которая держала контроль над агломерацией с населением в полмиллиона человек. Сдался с оружием и какой-то частью уцелевшей техники. А также с ценнейшими знаниями, наверняка иностранными наемниками и «родовой травмой» для всех Вооруженных сил Украины — ВСУ», – пишет он.

«Мы психологически переломили не горстку нацистов, а серьезное, подготовленное, идеологически мотивированное соединение, на котором держалась вся оборона юга Донбасса.

Кто-то уже сравнил выход «Азова» из бункера «Азовстали» с капитуляцией генерала Паулюса в подвале Сталинградского универмага. А это был серьезный удар по третьему рейху, который стал переломом в той страшной войне с фашизмом», – резюмировал Коц.