Капитуляция мариупольского гарнизона становится родовой травмой ВСУ

17.05.2022  17:38 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

В Мариуполе союзные войска смогли победить не горстку нацистов, но соединение, на котором держалась украинская оборона оккупированного Украиной юга ДНР.

Такое мнение высказывает спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

В Мариуполе союзные войска смогли победить не горстку нацистов, но соединение, на котором держалась...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он призывает не зацикливаться на том, что в Мариуполе капитулировал исключительно полк «Азов».

«Сдался, ни много, ни мало, весь Мариупольский гарнизон. Внушительная часть той военной массы, которая держала контроль над агломерацией с населением в полмиллиона человек. Сдался с оружием и какой-то частью уцелевшей техники. А также с ценнейшими знаниями, наверняка иностранными наемниками и «родовой травмой» для всех Вооруженных сил Украины — ВСУ», – пишет он.

«Мы психологически переломили не горстку нацистов, а серьезное, подготовленное, идеологически мотивированное соединение, на котором держалась вся оборона юга Донбасса.

Кто-то уже сравнил выход «Азова» из бункера «Азовстали» с капитуляцией генерала Паулюса в подвале Сталинградского универмага. А это был серьезный удар по третьему рейху, который стал переломом в той страшной войне с фашизмом», – резюмировал Коц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть