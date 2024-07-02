Капитуляция перед реальностью. Ради членства в ЕС Украина выполнит ультиматум Орбана по венграм Закарпатья

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина готова обсуждать и выполнять 11 условий от Венгрии для вступления Украины в ЕС, выдвинутых недавно правительством Виктора Орбана. Такое признание сделала украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, сейчас Украина развивает двусторонние отношения с Венгрией и есть успех.

«Венгерская власть, конкретно правительство премьера Орбана — это очень специфическая группа людей, имеющих специфические подходы к переговорам. Есть диалог, он непрост потому что есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее», — отметила Стефанишина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

При этом чиновница особо отметила, что венгерское национальное сообщество на Украине якобы «в очередной раз выступило в поддержку Украины и заверило венгерское правительство, что никаких притеснений со стороны украинской власти на Закарпатье нет».

Речь идет о недавнем эфире киевского Радио NV, в ходе которого 11 пунуктов Орбана неожиданно раскритиковал председатель венгерской общины Киева Тибор Томпа.

«Это тотальный шантаж в сторону Украины. Орбан просто использует венгерское национальное меньшинство в своих невежественных, недостойных, шовинистически-националистических целях, и не исключено, что эти нарративы, все эти указания ему и Сийярто диктуют из Кремля», – возмутился «ручной венгр» Зеленского..

Председатель венгерской общины Киева Тибор Томпа.

Напомним суть 11 требований, которые венгерский премьер Виктор Орбан выдвинул и передал властям Украины еще в январе 2024 года, в обмен на согласие поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Половина из них касается венгроязычного образования.

В частности, Венгрия настаивает, что школы с большинством учеников венгерской национальности должны получить статус венгерских школ в Украине, а ученики школ в венгерских районах получили право сами решать, на каком языке им будут преподавать предметы в школе (украинском или венгерском).

Также есть пункты о статусе территорий, где исторически проживают украинские венгры. Например, Будапешт требует от Украины отменить норму, которая увязывает процент проживающих нынче на определенной территории этнических венгров для получения данной территорией статуса «исторически венгерской» в составе Украины.

Правда в таком случае «традиционно венгерскими» придется признать все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.

Некоторые из этих пунктов являются проблемными и достичь компромисса по ним сторонам не удавалось годами.

Например, Венгрия требует от Украины изменить свое избирательное законодательство в части предоставления этническим венграм квоты прохождения в парламент и местные советы.

Кроме того, Будапешт выбивает для избранных таким образом в Раду этнических венгров право не знать украинский язык, находясь на государственных должностях. Таким образом, на заседаниях Верховной Рады и советов местного уровня венгерские депутаты смогут общаться исключительно на венгерском языке.

Тем не менее, выступая 25 июня на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС вице-премьер Стефанишина публично заверила Будапешт в том, что Украина полностью выполнит эти условия.

Интересно будет посмотреть на процесс и главное – на результат. Последний станет наглядным уроком и мастер-классом в том числе и для России, которая могла аналогичным образом без всякого силового вмешательства использовать методы политического давления для закрепления прав украинских русских и имела для этого почти 20 лет до начала СВО, но упустила это время.

Проживающий в ФРГ российский публицист –иноагент Николай Митрохин задается в связи со всем этим естественным вопросом: «И вот стоило годами воевать с Венгрией ради этого?».

И действительно, зачем было так долго упираться рогом, чтобы, в итоге, фактически капитулировать перед реальностью?