Капитуляцию «Азова» Украина решила перебить арестом Царева

На Украине задержан брат бывшего депутат Верховной рады Олега Царева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в пресс-службе СБУ.

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Утверждается, что родственника Царева взяли в Днепропетровске «на попытке организовать диверсии в восточных регионах».

«Он был уверен в скорой победе России: ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы облгосадминистрации. Когда приход русских провалился, он получил задачу дестабилизировать ситуацию в регионе серией взрывов на объектах инфраструктуры», – уверяют в СБУ.

При обыске были обнаружены «в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина России».

Задержанному объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

Эту информацию подтвердил сам Олег Царев.

«Судя по фото задержанного, которое демонстрирует СБУ, это Михаил Царев. Меня воспитывала мама. С моим отцом мама развелась, когда мне было пять лет, и связь с отцом я практически не поддерживал. В тот же год, когда отец развёлся с моей мамой, он женился, и в новом браке завёл детей. Мама моих сводных братьев из Западной Украины, из города Тернополь.

Я всегда старался помогать всем своим родным, родным жены, друзьям и знакомым. Но в 2014 году, когда моя семья попала в непростую ситуацию, многие из тех, кому я много лет помогал, внезапно пропали с горизонта. В число тех, с кем я перестал поддерживать отношения с 2014 года, вошли и сводные братья по отцу», – пишет депутат в своем блоге.