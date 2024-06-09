Капитуляцию Украины может принять у Стефанчука Матвиенко – Арестович

Вадим Москаленко.  
09.06.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина лишилась легитимного президента, однако если Россия захочет, то найдёт ещё тысячу способов, как подписать с Киевом какие-либо договорённости.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса Зеленского, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина лишилась легитимного президента, однако если Россия захочет, то найдёт ещё тысячу способов, как...

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«Вы говорите, что Россия будет постоянно оперировать, что Зеленский нелегитимный президент и не может подписывать соглашения, а как тогда что-нибудь может подписать Путин, если официально он не признан президентом, международный преступник, и не его арест выдан международный ордер?», – озвучил Голованов вопрос зрителя.

Арестович возразил, что Путина как раз президентом признали – «даже США, а Венгрия так вообще поздравила с избранием».

«А вот Зеленского россияне не признают, но здесь есть тоже тысячи выходов. На один из них они указали сами – Стефанчук, они считают, сейчас легитимный глава. Но всегда может подписать, например, Матвиенко, глава Совфеда, со Стефанчуком какое-то промежуточное соглашение, если им нужно будет. Есть возможности обойти всегда. Если бы они хотели, они бы нашли способ», – рассуждал бывший Зе-советник.

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